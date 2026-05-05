お笑いコンビ「チョコレートプラネット」が５日、都内で行われた、アンバサダーを務める映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」の公開記念舞台あいさつに出席した。

マリオとルイージがクッパＪｒ．の邪悪な野望を阻止するため宇宙の旅へ出かける物語。長田庄平は開口一番「チョコレートプラネット改め、チョコレートギャラクシーの長田です。改名しました。事務所のホームページはまだ変わってないんですけど」と笑わせ、「大ヒットを受けてこの舞台に立ててうれしい」と喜んだ。

松尾駿も「“チョコギャラ”の松尾です。みなさんを代表して、どうもありがとうございます！」と威勢良くあいさつした。

映画にかけて過去の“大冒険”を聞かれた長田は、着物姿でロンドンの街中に立つ写真を紹介。「１０日間で世界一周する企画だった。移動は全部ＬＣＣを使った。楽しかったけど、帰ってきてから口内炎が３つできた」と苦笑した。

前作は全世界累計興行収入約１３億ドル（約２０００億円）以上を記録し、今作も４月２４日の公開から３日間で国内興行収入１６億円超えの大ヒット。すでに全世界で約９億ドル（約１４０５億円）に迫る興収を記録している。