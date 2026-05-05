「倍倍FIGHT！」CANDY TUNEメンバーが“きれいなお姉さん”化 動画に反響「爆美女すぎ」「その名は立花琴未!!」
アイドルグループ・CANDY TUNEの立花琴未が、4月23日発売の『CanCam』6月号（小学館）に初登場し、“きれいなお姉さん”ぶりに反響が寄せられている。
【動画】「爆美女すぎるだろ」…CANDY TUNE・立花琴未がきれいなお姉さんに
『CanCam』公式YouTubeでは「【爆美女転生】CANDY TUNE 立花琴未、髪かきあげで“きれいなお姉さん”に覚醒」と題した動画が公開され、アイドルから雰囲気ががらりと変わったモデル・立花の姿が話題。
ファンからは「大人ことみギャップえぐすぎ」「爆美女すぎるだろ」「女神すぎて昇天」「見た目は爆美女！中身はド天然！その名は立花琴未!!」など、多数のコメントが寄せられている。
所属するCANDY TUNEは、「倍倍FIGHT！」がTikTok総再生回数45億回を突破し、年末にはNHK紅白歌合戦に出演した。さらに、3rdシングル「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」がリリースされたばかり。立花は、圧倒的なビジュアルとおしゃれな私服センスに加えて、天然ゆえの言い間違い集でもバズる愛されキャラクター。
【動画】「爆美女すぎるだろ」…CANDY TUNE・立花琴未がきれいなお姉さんに
『CanCam』公式YouTubeでは「【爆美女転生】CANDY TUNE 立花琴未、髪かきあげで“きれいなお姉さん”に覚醒」と題した動画が公開され、アイドルから雰囲気ががらりと変わったモデル・立花の姿が話題。
所属するCANDY TUNEは、「倍倍FIGHT！」がTikTok総再生回数45億回を突破し、年末にはNHK紅白歌合戦に出演した。さらに、3rdシングル「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」がリリースされたばかり。立花は、圧倒的なビジュアルとおしゃれな私服センスに加えて、天然ゆえの言い間違い集でもバズる愛されキャラクター。