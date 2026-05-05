女優のトリンドル玲奈(34)が5日放送のTOKYO FM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）にゲスト出演。2月に出産した第1子の性別を明かす場面があった。

トリンドルは24年1月に俳優の山本直寛との結婚を発表し、今年2月に第1子誕生を報告していた。

毎年母の日はどのように過ごしているかとの話題となり、玲奈は毎年妹でモデルのトリンドル瑠奈と相談し、母に食事やプレゼントをしていると明かした。

母について「はっきりした性格なので、逆に何だったら喜ぶかなって考える時間が一番楽しくて」と玲奈。「最近は、今欲しいものある？って何となく探ってみたりとか。このスニーカー欲しいんだとか、この化粧品気になっているんだとか、教えてくれたらそれをあげてみたりとか」と回顧した。

「あとご飯は比較的なんでも好きなので。ご飯を一緒に食べに行ったりとかしていますね」と穏やかな口調で告白。

今年に関しては「昨日ちょうど妹とどうしようかって話をしていて」と語り、「今は私の娘もいるので、初孫なので、赤ちゃんといる母がもうずっとうれしそうなので、赤ちゃん連れて。一緒にご飯行けるところあるかなっていうのを今探しているところです」と第1子が女児であることも明かして笑ってみせた。

母は初孫で見たことのない顔をしたのではと聞かれ「します」と即答。「あと何か、私とかはいっぱいいっぱいになっちゃって、お世話することでいっぱいいっぱいで、（娘と）遊んだりとかできてなかったんですよ」と打ち明け、「そしたら母は足をばたばたさせて歌を歌ってみたりとか、おうち中を散歩してみたりとか。何かこう赤ちゃんを楽しませることが凄く上手で」と続けた。

「それを見て私も毎日歌を歌うようになったりとか、足をバタバタさせてみたりとか。凄い今も母から学ぶことがいっぱいあるなと」としみじみと話した。