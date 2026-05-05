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YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が「【STREAM DECKでリソースを監視する方法】解説｜STREAM DECKにCPU温度やメモリ使用率を表示したい!!」を公開した。本動画では、PCの動作が重いと感じた際などに役立つ、左手デバイス「STREAM DECK」を利用してCPUやメモリの使用率、温度などのハードウェアリソースを常時監視する具体的な手順を紹介している。



PCゲームや高負荷な作業を行う際、CPUやGPUが異常な温度になっていないか、メモリが不足していないかを確認したい場面は多い。PC画面上でモニタリング可能なソフトは多数存在するが、作業の邪魔になりやすいため、別画面で監視できるSTREAM DECKの活用が推奨されている。



設定手順は主に4つのステップで構成される。まずは、PCのハード情報を可視化するフリーソフト「Open Hardware Monitor」をダウンロードして起動する。次に、同ソフトのオプションから「Remote Web Server」の「Run」にチェックを入れ、独自のWebサーバーを起動することで、別のソフトと情報を共有できる状態にする。このとき、Windows起動時に自動で立ち上がるよう「Run On Windows Startup」にもチェックを入れておくのが、快適に使用するための重要なポイントだ。



続いて、STREAM DECK側に専用プラグインを追加し、アプリ上で監視したいセンサーを任意のボタン位置にドラッグ＆ドロップする。タイトル、監視対象のセンサーの種類、表示形式を設定すれば、手元でPCの状況を素早く把握できるようになる。



動画の終盤、投稿者の鍋ログ氏はSTREAM DECKについて「今年導入した中で一番買って良かったと言っても過言ではないデバイス」と絶賛。「自分仕様にカスタマイズできるデバイスは生産性が段違いで向上する」と、その導入効果を力説している。手元で瞬時にリソースを確認できるこのカスタマイズは、PC作業をより快適で効率的なものへと変化させるだろう。