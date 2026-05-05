とろサーモン久保田かずのぶ（46）が、4日放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。番組でもめた先輩芸人を明かした。

ゲストのバイきんぐ小峠英二（49）が進行を務めた「有田ジェネレーション」について語る流れの中で久保田は「第2の小峠させてくれ！って言って、俺が出だして、ちゃんと終わった。申し訳ないと思ってる」と番組終了を自虐した。

ウエストランドの井口浩之は「それだけじゃないでしょ」とつっこんだ。久保田のバラエティー番組での立ち回りについて「久保田さんも最後言ってくれるっていうのはある」と落とす能力を評価した。

久保田は「メンタルをおかしくしないと、言えないから」と自身の求められている仕事に関して語った。

井口は「あっち系もありますもんね。ディベートとか言い合い系の」と話をふると、久保田は「お前は本当悪いヤツだな」と苦笑いした。

久保田は「『じっくり聞いタロウ』（テレビ東京系）ね。だから、素人4人と1対4でやるんですよ。4人×40分＝160分。ワーってやって、かかってますから。やってるときから、誰かが『そんなんええねん。論破とかええねん。もっと動いてキレろや』って。その人とバッチバチにもめて」と番組でもめたことを明かした。

久保田は「でもその人がこの前話したら『俺の名前言ってくれ』って言ったんで、ハッキリ言います。名倉潤ですわ」と実名で告白した。

井口は「それが引き出したかったわけじゃないですよ」とつっこみ、久保田は「これが聞き出しかったんだろ？名倉潤だよ」と繰り返した。