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不安な時代を生き抜くために知っておきたい「ずぶといメンタル」の作り方。折れない心を手に入れる7つの心理

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【最強の心】ずぶといメンタルの作り方7選／不安な時代に身につけて欲しい心理がこれ！」を公開した。動画では、カウンセラーであり作家のRyota氏が、現代を生き抜くために必要な「しぶとさ」を身につけるための7つの考え方を解説している。



Ryota氏はまず、しぶとさを手に入れるためには「レジリエンス（心の柔軟性）」の考え方を持つことが重要だと語る。困難に直面した際、不安に押しつぶされて行動できなくなるのではなく、「ならどうするか」と考えることで、自分を責めたり思い悩んだりすることが減っていくという。



続けて「常に選択肢を持つ」ことの重要性を指摘する。「絶望とは選択肢がないこと、希望とは選択肢の数」であるとし、心に余裕がある時に次の選択肢を探し続けることが、打たれ強さにつながると説明した。また、ストレスに対する「ガス抜き」も不可欠であり、愚痴をこぼしたり、睡眠や運動などの「動的休憩」を取り入れたりして、どんどんストレスを解消することが肝心だと述べる。



さらに、学力とは異なるコミュニケーション能力や柔軟な思考力といった「非認知能力」を育てることや、どうせ上手くいかないからこそ結果ではなく過程を楽しむという「絶対悲観主義」を試すことを提案した。失敗を前提に行動することで、恐れずに挑戦できるという。



加えて、メンタルのバランスを取るために何かに没頭すること、そして「今の自分を受け入れる」ことの意義を強調する。自分の弱みを隠そうとして消耗するのではなく、弱点を理解し、周囲に助けを求める姿勢が、結果的にしぶとさを生み出すと語った。



動画の終盤でRyota氏は、「しぶとさがある人の方が、生き抜く力は強い」と結論づける。最後に「元気があればなんとか（何でも）できる」という言葉を引き合いに出し、健康で元気になる選択をすることが、ストレスを減らし、メンタルを健全に保つための鍵であると締めくくった。