アーセナルのレジェンド、ティエリ・アンリ氏はプレミアリーグ第35節のフラム戦で存在感を見せた19歳MFマイルズ・ルイス・スケリーを称賛した。



これまで左SBとしての起用が多かった同選手は今季、序列の低下により出場時間を減らしていた。そんななか、フラム戦では本職である中盤に抜擢されたルイス・スケリーは抜群のパフォーマンスを見せ、3-0の勝利に大きく貢献した。



アンリもルイス・スケリーのパフォーマンスに感銘を受けた一人で、英『Sky Sports』の『Monday Night Football』にて「みんなと同じように、デクラン・ライスがまた素晴らしいプレイを見せたと思ったが、マイルズは別格だった」と語り、次のように19歳MFを称賛した。





「彼はボール扱いが上手かっただけでなく、プレイを読む力、適切なタイミングで動きを止め、ボールを奪いに行く動きも素晴らしかった。本当に素晴らしいプレイだった」「辛抱強くあることと、状況に腹を立てることは別だが、彼は準備ができていた。長い間プレイしていなかったようには見えなかったよ。彼は試合を支配し、積極的に攻めた。時には試合を完全に掌握していた。それは素晴らしいことだ」アーセナルはミッドウィークにアトレティコ・マドリードとの2ndレグが控えている。この大一番ではマルティン・スビメンディが再びスタメンに復帰すると予想される。アンリも安定感を考慮するとスビメンディになるだろうとしながらも、「火曜日に彼のプレイを見たいかって？もちろん、見たいよ」とも話していて、好パフォーマンスを見せたルイス・スケリーへの期待感も言葉にした。シティが今節エヴァートンと引き分けたため、アーセナルは勝ち点差を5ポイントに広げた。シティは1試合未消化だが、アーセナルは自力で優勝を決められる位置にいる。この勢いをCLにも活かし、ファイナル進出を決めたいところだが、1-1で1stレグを終えたアトレティコと2ndレグで勝利できるか。