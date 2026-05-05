「ナンバープレートにしたい」と思う滋賀県の地名ランキング！ 2位「近江八幡市」を抑えた1位は？【2026年調査】
進学や就職による引っ越しで他県からの転入者が増える春は、新しい土地の名前や響きに新鮮な魅力を感じる瞬間が多いものです。街ゆく車のナンバーを目にするたび、その土地の風景やステータスに思いを馳せ、特別な「響き」を持つ地名に憧れを抱く人もいるかもしれませんね。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う滋賀県の地名ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「滋賀県をあまり良く知らない私でも、近江八幡は知っているので、御当地ナンバーっぽいので」（30代女性／東京都）、「四文字の市名を見ると無条件で推薦してしまいますが、近江八幡、の文字の並び自体もよいので」（40代男性／秋田県）、「八幡という響きが非常に美しく整っているからです」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
回答者からは、「彦根城のイラストも一緒にナンバープレートにしたい」（40代女性／岡山県）、「彦根城。ひこにゃんのナンバープレート欲しい。ひこにゃんかわいい」（20代男性／兵庫県）、「国宝の城がある歴史的な街として、知的な品格を感じさせるから」（30代女性／長崎県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う滋賀県の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：近江八幡市／47票2位は、風情ある水郷の風景や近江商人の歴史が息づく近江八幡市です。「近江」という歴史的な旧国名を冠した響きには、上品で落ち着いた美しさが感じられます。重要伝統的建造物群保存地区に指定された街並みのイメージも重なり、優雅でステータスの高い地名として多くの票を集めました。
回答者からは、「滋賀県をあまり良く知らない私でも、近江八幡は知っているので、御当地ナンバーっぽいので」（30代女性／東京都）、「四文字の市名を見ると無条件で推薦してしまいますが、近江八幡、の文字の並び自体もよいので」（40代男性／秋田県）、「八幡という響きが非常に美しく整っているからです」（20代女性／東京都）といったコメントがありました。
1位：彦根市／68票1位に輝いたのは、国宝・彦根城を誇る城下町、彦根市です。人気キャラクター「ひこにゃん」の活躍もあり、全国的な知名度は抜群。城を中心に広がる歴史文化の香りと、琵琶湖に面した美しい景観が相まって、非常に華やかな印象を与えます。「彦根」という漢字のバランスも良く、ナンバープレートとしての見栄えも人気の理由です。
回答者からは、「彦根城のイラストも一緒にナンバープレートにしたい」（40代女性／岡山県）、「彦根城。ひこにゃんのナンバープレート欲しい。ひこにゃんかわいい」（20代男性／兵庫県）、「国宝の城がある歴史的な街として、知的な品格を感じさせるから」（30代女性／長崎県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)