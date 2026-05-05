TUY

写真拡大

熱帯低気圧 a

【画像】台風進路、今後の全国の天気

2026年5月5日16時15分発表　気象庁

5日15時の実況
種別    熱帯低気圧
大きさ    -
強さ    -
存在地域    トラック諸島近海
中心位置    北緯8度20分 (8.3度)
東経149度40分 (149.7度)
進行方向、速さ    西 ゆっくり
中心気圧    1004 hPa
最大風速    15 m/s (30 kt)
最大瞬間風速    23 m/s (45 kt)

6日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯8度00分 (8.0度)
東経145度35分 (145.6度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    130 km (70 NM)

7日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯8度00分 (8.0度)
東経142度30分 (142.5度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    200 km (110 NM)

8日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    カロリン諸島
予報円の中心    北緯9度05分 (9.1度)
東経139度30分 (139.5度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    20 m/s (40 kt)
最大瞬間風速    30 m/s (60 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)

9日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯10度30分 (10.5度)
東経136度55分 (136.9度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1000 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    330 km (180 NM)

10日15時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯11度30分 (11.5度)
東経134度20分 (134.3度)
進行方向、速さ    西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1002 hPa
予報円の半径    440 km (240 NM)
 

■今後の全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2643360?display=1