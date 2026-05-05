100均で買うなら断然コレ！「扱いやすさが最強！」「流行りのも使ったけども結局こっち」

ダイソーのタッチアップ式サンシェードは、流行りの傘型よりストレスフリーに使えて便利です。取り出すだけで一瞬で広がり、収納もコンパクトでドアポケットにすっきり収まる優秀設計。遮光性やフィット感も抜群で、車内の暑さ対策にぴったり。とにかく扱いやすさが群を抜いているので、見かけたら即買い推奨です！

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商品情報

商品名：タッチアップ式サンシェード（スタンダード・切れ込み有り）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：1.3m×76cm

厚み（約）：1mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480680774

流行物よりも結局これ！ダイソーのカー用品が優秀なんです

ダイソーでお買い物中、カー用品売り場で見つけたこちらの『タッチアップ式サンシェード（スタンダード・切れ込み有り）』。

価格は￥330（税込）とプチプラながら、使いやすさにとことんこだわった設計。最近話題の傘型サンシェードを試した人ほど、結局こういうタイプが使いやすい！と感じるかもしれません。

何より感動するのが、設置と撤収のスピード感。取り出すと同時にパッと広がるタッチアップ式で、面倒な手間は一切ありません。よくある蛇腹タイプや傘型に比べても、圧倒的にスムーズに使えます。

畳むときもコツさえつかめば簡単。まずはサンシェードを半分に折りたたみながら両手で対角を持ち、8の字にひねりながら重ねるように畳んでいきます。

あとはサンシェード自体にくっついている収納用ゴムで留めるだけ。狭い車内でもストレスなく扱えるのが嬉しいポイントです。

手軽に素早く設置！ダイソーの『タッチアップ式サンシェード（スタンダード・切れ込み有り）』

設置する際は、黒い面が内側になるようにフロントガラスに広げます。幅を調整し、固定する際は車に付いている左右のサンバイザー降ろせばOK。

ミラー部分などを避けて設置できる切れ込みが入っているため、フロントガラスにしっかりフィット。強い日差しをしっかり遮断してくれるので、暑い日の車内温度対策としても頼れる存在になりそうです。

収納時のコンパクトさも魅力。車のドアポケットやシートの隙間にすっきり収まりました。

車内はただでさえスペースが限られているので、場所を取らない点は想像以上にメリットが大きいです。

今回はダイソーの『タッチアップ式サンシェード（スタンダード・切れ込み有り）』をご紹介しました。

適合車はデイズ、ワゴンR、スイフト、パッソなど。また、パッケージのQRコードから適合車種を確認できるので、お買い物の失敗を防げるのが◎気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。