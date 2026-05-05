（英語アナウンス）「And the winner is... Aso Kumamoto Airport.（受賞者は…阿蘇くまもと空港です）」

＜写真を見る＞熊本空港が"世界一の称号"獲得 社長も清掃員も自負を語る

4月、ロンドンで開かれた授賞式。熊本空港が、イギリスの格付け会社スカイトラックスによる、「世界一の新空港ターミナル」部門で1位を獲得しました。

熊本国際空港の山川秀明社長は「もっとPRしないと」

熊本国際空港 山川秀明社長「世界一ということで、世界の舞台で阿蘇くまもと空港がコールされて、本当に皆さんが喜んでいただけるのが、我々にとってもほんと嬉しいなと。もっとPRしないとダメじゃないかといろんな方に言われてですね」

どの部分が評価されたのか。保安検査の先のエリアに入ります。

熊本空港が好きなスタッフばかり

――熊本空港が好きですか？

熊本国際空港 宮崎友莉華さん「大好きです」

イギリスでの授賞式にも参加した、宮崎友莉華さんです。

2026年1月、スカイトラックスの担当者の審査を近くで見守りました。

熊本国際空港 宮崎友莉華さん「店舗の充実さがすごく評価もされまして、あと施設のきれいさであったりとか、動線の良さっていうのがすごく評価されました」

熊本空港の動線って？

動線の良さを生み出したのは、コンパクトで移動が楽な構造です。

記者「ここは手荷物検査を終えたエリアです。ここから搭乗口へと向かっていきます」

馬肉など熊本土産の店、その先の飲食店エリア

記者「馬肉料理、それから、コーヒーの店、ありますね。そしてその先には、搭乗口があるという設計になっています」

買い物や飲食をして、すぐに飛行機に乗れるのがポイントです。

アメリカからの利用者「今まで訪れた空港の中で一番いい、すてきです。いろいろな店があるしコンパクトなので搭乗口に入りやすい」

格付け審査員が見たポイントは

飲食店の審査で、担当者は客として買い物し、調査していたそうです。また、券売機の支払い方法が現金以外にもあるか、細かい点もチェックされました。それでも、宮崎さんには自信がありました。

熊本国際空港 宮崎友莉華さん「ぜひ見てほしいというところで、自信を持って見ていただいてました。テナントだったり、清掃の方だったり、皆様のおかげで、こういった評価を今回いただけているのかなと思っています」

世界一キレイな空港を支える

高く評価された清潔さを支えるのが、清掃担当スタッフです。ベンチや床など、細かい場所の汚れにも目を光らせています。

清掃担当 岡田美津代さん「世界一は光栄ですね。本当に光栄です。快適に過ごせるように、常に、お客様目線で清掃してます」

目指すはさらに高い評価☆☆☆☆☆

今回は「☆☆☆☆4スター」という上から2番目の格付けでしたが、次は最高評価の「☆☆☆☆☆5スター」を目指します。そこには、路線の数や便数が鍵となります。

熊本国際空港 山川秀明社長「旅客をどんどん伸ばしていきたいなと。インバウンドの方も、アウトバウンドの熊本の方も、使いやすくするには、やっぱり路線が非常に大きいと。例えばタイですとか、そういった東南アジアの国から路線が引けないかなあと、いうふうに思っています」

さすが福岡空港！！！

この「☆☆☆☆☆5スター」に、4月、西日本で初めて認定されたのが、お隣、福岡空港です。国際線は23路線あり、分刻みで海外への旅客機が離陸。

保安検査の先、搭乗口のエリアは、にぎわいを見せていました。

記者「利用者の数が、ものすごいですね。想像以上でしたね」

福岡らしさが見える

見えてきたのが、高さ8mを超える「やぐら」です。博多織など、福岡らしさを前面に押し出した作りです。

このエリアは、去年3月にグランドオープンしました。

福岡国際空港 西園知哉さん「2025年度に5スターを獲得するということを目標にやってまいりましたので、悲願達成と。各事業者の努力の結集っていうものも、この5スターにつながっているのかなと思っています」

観光客「気持ちよく帰れる」

飲食店が集まるエリアの周りには、至る所に休憩できる場所もあります。

――使い心地とか居心地っていかがですか？

福岡からの利用者「なんか、きれいになっていいですよね」

韓国からの利用者「福岡には3回目の旅行ですが、来るたびに快適で居心地がよく、気持ちよく韓国に帰っています。グッド グッド」

続いては、国内線です。岩手や茨城など、熊本にはない路線も含めて、28路線あります。

――熊本空港じゃなくて福岡空港を選んだのは？

熊本在住の利用者「本数が多いし、安いから」

沖縄行きは、1日に20便以上あり、計画が立てやすくなっています。

飛行機に乗らない人も、楽しめるエリア

記者「こちら『ラーメン滑走路』というエリアなんですが、9つのラーメン店が並んでいます。豚骨の香りがすごいですね。平日でも入店待ち、行列ができています」

三重からの利用者「太宰府とか行ってて、市内で観光する暇がなかったので、空港で博多ラーメン食べるの、楽しみにしてきました」

福岡空港と"争う"ではなく"協力"

熊本空港は、福岡空港と争う面もある一方、協力して九州を盛り上げようとしています。

熊本国際空港 山川秀明社長「福岡空港を利用できるのも、非常に熊本にとってのメリットでもありますから。福岡から入って熊本から出るとか、熊本から入って福岡から出るとか。いろんな形で九州に貢献できればいいなというふうに思ってます」

福岡国際空港 西園知哉さん「世界一の新ターミナルということで、スカイトラックスの賞を受賞されたということで、私もとても嬉しく思ってますし、それに負けないような福岡空港を目指していきたいなと思っております」