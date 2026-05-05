〈「あの人だけはやめたほうがいい」と大物司会者に猛反対されながら…平野レミが振り返る、和田誠と出会って一週間で結婚を決めた“運命の夜”〉から続く

長男から結婚相手が上野樹里と聞いても、「本当に何にも知らなかった」という平野レミ。それでも今は一緒によくおしゃべりをする仲だという。賑やかで風通しのいい、平野レミ流・家族のかたちを、初の自伝『平野レミ大百花』（中央公論新社）より抜粋してお届けする。

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平野レミ ©文藝春秋

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「ベロの感覚は抜群」だった、次男の嫁・あーちゃん

息子たち二人は、成人して、それぞれ自分の世界を持って、独り暮らしを始めていました。時々、家に来ては、「うちで食べているあの料理の作り方はどうするの？」なんて聞いてきて、料理も自分たちでやっていたみたい。

ある日、次男の率が若い娘さんを家に連れてきました。次男は海外留学から日本に戻って、広告代理店に勤めていました。「香菜ある？」と言いながら、玄関から台所に入ってきた率の後ろに、目がぱっちりと大きくて、背の高いお嬢さんが足音をドンドンさせながら「お邪魔します」とついてきた。それが後に次男の妻になるあーちゃんでした。

なぜ、香菜かというと、うちの鍋には、刻んだ香菜をたっぷり薬味として使うの。昔、香港で食べておいしくて、我が家の定番になりました。当時は生の香菜が珍しくて、日本のスーパーではあまり手に入らなかったから、我が家で栽培していたのです。率は家で鍋をしようと思ったけれど、その薬味がスーパーで見つからなくて、我が家の香菜を取りに来たというわけ。

あーちゃんは、当時まだ20代はじめで、「シジミやアサリが大きくなるとハマグリになる」「レタスとキャベツは同じだと思っていた」というほど、料理のことを何にも知らなかった。でも、ベロの感覚というかセンスは抜群でした。

料理を手取り足取り教えたというわけではないけれど、私のやり方を見て覚えて、自分でも勉強して、食育インストラクターの資格もとって、いまは3人の子のお母さん。すごいよね。目も体も態度もでかいって、私はよく言うけれど、肝が据わっていて頼もしい。近くに住んでいて、食事にもよく呼んでくれるので、ワインを持って遊びに行っています。

長男からお相手は「上野樹里」と聞いても知らなくて…

長男の唱の場合は、結婚したい相手がいると唱から打ち明けられました。「どんな人よ？」って聞くと、女優さんだというのです。「誰よ、誰よ」って聞いても、「お母さんは知らないよ」という。「言ってみて」というと、上野樹里と名前を教えてくれた。でも、私はほとんどドラマや映画を見ないので、本当に何にも知らなかったの！ 和田さんは娘ができたみたいに喜んでいました。樹里ちゃんもとっても優しくて、よく一緒におしゃべりをしています。

嫁二人は、はっきりものを言うタイプ。さっぱり、すっきりして、ねっちょりしていないのでお互いにとっても楽。私がおなかを痛めたわけでも、世話をしたわけでもないのに、完成してできあがった人間が二人もただでうちに来てくれて、大もうけだと思っています。

息子たち家族は我が家の近くに住んでいて、たこ焼きパーティーなど、しょっちゅうご飯に誘ってくれる。おでんやカレーなどの手料理を差し入れてくれることもあります。どれもおいしくて、どことなく私の作った味に似ている。息子たちが私の料理を食べて育ち、そのベロがいまはそれぞれの家で受け継がれている。ベロつながりを感じています。

（平野 レミ／Webオリジナル（外部転載））