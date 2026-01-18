ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 夫に先立たれた平野レミを救った 上野樹里の「いるよ、ここに」の真… 上野樹里 平野レミ 和田唱 ファミリーヒストリー エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ 夫に先立たれた平野レミを救った 上野樹里の「いるよ、ここに」の真意 2026年1月18日 9時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 料理愛好家の平野レミが、12日のNHK「ファミリーヒストリー」に出演した 夫・和田誠さんが死去した際、義娘の上野樹里が「ここにいる」と言ったそう 上野は平野の手を取り、息子の和田唱の手を握らせたという 記事を読む おすすめ記事 「身元がわかるものは何ひとつない」赤ちゃんポスト開設初日に3歳で預けられた当事者のその後「小2で実母が判明し」 2026年1月17日 11時30分 認知症になった夫の日記に不倫相手との「セックスした回数」 妻が知った結婚生活の裏側 2025年12月10日 6時30分 「お前が降りろ」鹿児島市電で女性に暴言疑いで男（65）を逮捕 ほつれたタオルの糸をライターであぶる 注意した女性に 2026年1月17日 18時16分 「マグロ丼かと思った」山口・人気飲食店の“レアステーキ丼”でO157食中毒、10代女性は重症…“ほぼ生”のビジュアルに広がる衝撃 2026年1月17日 16時0分 「大人の膝ですべり台」は危険、子どもの足がねじれて骨折も…小児救急医学会の注意喚起に「知らなかった」の声 2026年1月17日 9時43分