9月17日、日本テレビの情報バラエティー番組「DayDay．」に出演した料理家・平野レミと、次男の妻で同じく料理家の和田明日香の“嫁姑コンビ”の掛け合いが話題になっている。「ふたりは『嫁姑グルメ道中 in 新大久保』のコーナーに出演、日テレの住岡佑樹アナと一緒に新大久保の飲食店をめぐるロケをしていました。釜山発祥の海鮮店に入ったときに、料理を運んできた韓国人の男性店員に平野さんが反応。和田さんが“店員さんを