ユニクロ・GU・ZARA「390円の傑作」「完成度の高いトレンドアイテム」大人が買うべきお値打ち品ベスト3
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆大人のトレンドアイテム3選
今回は確実にレベルアップできる「大人のトレンドアイテム」を3点紹介します。
なんとなく服は揃ってきたけど、もう一段階オシャレに見せたい。そんな方に向けて、取り入れるだけでコーディネートがレベルアップするトレンドアイテムを紹介するので、ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回紹介する下記の3アイテムです。
・ZARA：シルクストライプネクタイ 6590円
・GU：リップストップクロップドパンツ＋E 1990円
・ユニクロJWA：ソックス 390円
◆▼ZARA：シルクストライプネクタイ
まず紹介するのは、ZARAのシルクストライプネクタイ。2026年はネクタイがかなりトレンドに上がっています。2025年頃からじわじわ増えてきましたが、今年は一気に主流。特に今選ぶべきはレジメンタルです。
クラシカルトレンドの流れの中で、最も使いやすくて今っぽい柄です。ネクタイ選びは難しく感じますが、今年はこれを選べばまず間違いありません。
そして、オススメなのがZARAのシルクストライプネクタイ。ZARAと聞くと少し不安に思う人もいるかもしれませんが、このネクタイはかなり完成度が高い。
◆柄・素材ともにバランスがいい
シルク100%でしっかりと肉厚。よくあるペラペラのシルクではなく、しっかりと存在感があります。
ネクタイはトップスでも特に目立つアイテム。だからこそチープなものを選ぶと一気に全体が崩れます。
その点、これは柄・素材ともにバランスがよく、トレンドも押さえていて使いやすい一本。いつものシャツコーディネートにネクタイを足すとトレンドライクにレベルアップできます。
◆▼GU：リップストップクロップドパンツ＋E
次に紹介するのは、GUのリップストップクロップドパンツ+E。やや攻めたクロップド丈のパンツで、トレンドとしては少し先取りの位置。正直、初心者向けではありませんが、ファッションに慣れてきた人にはかなりオススメです。
最近の展示会ベースでも、クロップド丈の提案は増えてきていて、2026秋冬〜2027春夏にかけて広がる可能性が高い流れ。今の気分として「普通のパンツに飽きてきた」人にはちょうどいい一本です。
◆この価格帯ではかなり優秀な仕上がり
シルエットはやや太めで、丈が短い分、抜け感が出る設計。スタイルがよく見えるタイプではないですが、コーデに変化を出せるのが魅力。素材はリップストップで、コットンベースながら耐久性もあり、見た目も安っぽさなし。
この価格帯ではかなり優秀な仕上がりです。サイズはウエスト基準で選ぶのがおすすめ。カラーはブラックが最も使いやすいです。
◆▼ユニクロJWA：ソックス
最後に紹介するのはユニクロJWAのソックス。390円のアイテムですが、かなりおすすめ。毎シーズンこのJWアンダーソンコラボはソックスのクオリティがめ非常に高いです。
2025年ぐらいからソックスはトレンドアイテムの1つになっています。特に今年は革靴にソックスを合わせるスタイルをかなり見るはず。このソックスの色味であれば、ブラウンの革靴に合わせるのもいいですし、ブラックも普通にありです。
◆なくなる前にぜひゲットして！
ソックスを見せるスタイルでハーフパンツやショーツと合わせるのもおすすめで、クラシカルトレンドという流れの中で革靴などもトレンドアイテムになっているので、それらのアイテムのつなぎ役としてソックスがすごく重要になっています。
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆大人のトレンドアイテム3選
今回は確実にレベルアップできる「大人のトレンドアイテム」を3点紹介します。
なんとなく服は揃ってきたけど、もう一段階オシャレに見せたい。そんな方に向けて、取り入れるだけでコーディネートがレベルアップするトレンドアイテムを紹介するので、ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
・ZARA：シルクストライプネクタイ 6590円
・GU：リップストップクロップドパンツ＋E 1990円
・ユニクロJWA：ソックス 390円
◆▼ZARA：シルクストライプネクタイ
まず紹介するのは、ZARAのシルクストライプネクタイ。2026年はネクタイがかなりトレンドに上がっています。2025年頃からじわじわ増えてきましたが、今年は一気に主流。特に今選ぶべきはレジメンタルです。
クラシカルトレンドの流れの中で、最も使いやすくて今っぽい柄です。ネクタイ選びは難しく感じますが、今年はこれを選べばまず間違いありません。
そして、オススメなのがZARAのシルクストライプネクタイ。ZARAと聞くと少し不安に思う人もいるかもしれませんが、このネクタイはかなり完成度が高い。
◆柄・素材ともにバランスがいい
シルク100%でしっかりと肉厚。よくあるペラペラのシルクではなく、しっかりと存在感があります。
ネクタイはトップスでも特に目立つアイテム。だからこそチープなものを選ぶと一気に全体が崩れます。
その点、これは柄・素材ともにバランスがよく、トレンドも押さえていて使いやすい一本。いつものシャツコーディネートにネクタイを足すとトレンドライクにレベルアップできます。
◆▼GU：リップストップクロップドパンツ＋E
次に紹介するのは、GUのリップストップクロップドパンツ+E。やや攻めたクロップド丈のパンツで、トレンドとしては少し先取りの位置。正直、初心者向けではありませんが、ファッションに慣れてきた人にはかなりオススメです。
最近の展示会ベースでも、クロップド丈の提案は増えてきていて、2026秋冬〜2027春夏にかけて広がる可能性が高い流れ。今の気分として「普通のパンツに飽きてきた」人にはちょうどいい一本です。
◆この価格帯ではかなり優秀な仕上がり
シルエットはやや太めで、丈が短い分、抜け感が出る設計。スタイルがよく見えるタイプではないですが、コーデに変化を出せるのが魅力。素材はリップストップで、コットンベースながら耐久性もあり、見た目も安っぽさなし。
この価格帯ではかなり優秀な仕上がりです。サイズはウエスト基準で選ぶのがおすすめ。カラーはブラックが最も使いやすいです。
◆▼ユニクロJWA：ソックス
最後に紹介するのはユニクロJWAのソックス。390円のアイテムですが、かなりおすすめ。毎シーズンこのJWアンダーソンコラボはソックスのクオリティがめ非常に高いです。
2025年ぐらいからソックスはトレンドアイテムの1つになっています。特に今年は革靴にソックスを合わせるスタイルをかなり見るはず。このソックスの色味であれば、ブラウンの革靴に合わせるのもいいですし、ブラックも普通にありです。
◆なくなる前にぜひゲットして！
ソックスを見せるスタイルでハーフパンツやショーツと合わせるのもおすすめで、クラシカルトレンドという流れの中で革靴などもトレンドアイテムになっているので、それらのアイテムのつなぎ役としてソックスがすごく重要になっています。