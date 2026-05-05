5月に配当取りを狙える【高利回り】ベスト30 ＜GW特集＞
5月27日に権利付き最終日を迎える5月の期末配当もしくは中間配当による利回りの高い上位30銘柄を取り上げました。これから配当狙いで買った場合に得られる配当金額とその利回りを示しています。
※年間ベースの配当金額およびその利回りではありません。(5月1日現在)
対象月 対象月
コード 銘柄名 市場 配当利回り 配当額 PBR
<2168> パソナＧ 東Ｐ 4.68 75.0 0.47 ★
<192A> インテＧ 東Ｇ 4.32 65.0 1.80
<6047> Ｇｕｎｏｓｙ 東Ｐ 4.30 22.0 1.12
<1430> １ｓｔコーポ 東Ｓ 4.20 46.0 1.28
<9216> ビーウィズ 東Ｐ 4.13 77.0 3.13
<4198> テンダ 東Ｓ 3.96 22.0 1.43
<372A> レント 東Ｓ 3.76 210.0 1.09
<1419> タマホーム 東Ｐ 3.53 125.0 3.97
<9286> エネクスＩＦ 東イ 3.47 2035.0 0.75
<7673> ダイコー通産 東Ｓ 3.32 63.0 1.14
<4430> 東海ソフト 東Ｓ 3.31 60.0 1.32
<4076> シイエヌエス 東Ｇ 3.19 55.0 1.21
<205A> ロゴスＨＤ 東Ｇ 3.11 63.39 2.46
<6505> 東洋電 東Ｓ 3.06 75.0 0.71
<3297> 東武住販 東Ｓ 3.04 40.0 0.80 ★
<3472> ホテルレジＲ 東Ｒ 2.89 2039.0 1.17 ★
<4825> ＷＮＩウェザ 東Ｐ 2.81 57.5 3.99
<3021> ＰＣＮＥＴ 東Ｓ 2.76 52.0 2.55
<4829> 日エンター 東Ｓ 2.70 3.0 0.91
<8966> 平和不リート 東Ｒ 2.70 3990.0 1.39
<7808> ＣＳランバー 東Ｓ 2.69 80.0 0.47
<2796> ファマライズ 東Ｓ 2.67 14.0 0.93
<5869> 早稲田学習研 東Ｓ 2.63 35.0 1.83
<2153> Ｅ・ＪＨＤ 東Ｐ 2.61 44.0 0.86
<8960> ユナイテッド 東Ｒ 2.60 4550.0 1.56
<6150> タケダ機械 東Ｓ 2.50 80.0 0.55 ★
<7370> Ｅｎｊｉｎ 東Ｇ 2.48 20.0 1.28
<8908> 毎コムネット 東Ｓ 2.43 22.0 1.21 ★
<505A> ギークリー 東Ｓ 2.42 30.0 3.95
<9651> 日本プロセス 東Ｓ 2.35 43.0 1.56
※単位は利回りは％、配当額は円、PBRは倍。
※★印は配当と同時に株主優待を実施している企業で、最低投資単位と短期保有で権利が得られない銘柄は除いた。
株探ニュース
※年間ベースの配当金額およびその利回りではありません。(5月1日現在)
対象月 対象月
コード 銘柄名 市場 配当利回り 配当額 PBR
<2168> パソナＧ 東Ｐ 4.68 75.0 0.47 ★
<192A> インテＧ 東Ｇ 4.32 65.0 1.80
<6047> Ｇｕｎｏｓｙ 東Ｐ 4.30 22.0 1.12
<1430> １ｓｔコーポ 東Ｓ 4.20 46.0 1.28
<9216> ビーウィズ 東Ｐ 4.13 77.0 3.13
<4198> テンダ 東Ｓ 3.96 22.0 1.43
<372A> レント 東Ｓ 3.76 210.0 1.09
<1419> タマホーム 東Ｐ 3.53 125.0 3.97
<9286> エネクスＩＦ 東イ 3.47 2035.0 0.75
<7673> ダイコー通産 東Ｓ 3.32 63.0 1.14
<4430> 東海ソフト 東Ｓ 3.31 60.0 1.32
<4076> シイエヌエス 東Ｇ 3.19 55.0 1.21
<205A> ロゴスＨＤ 東Ｇ 3.11 63.39 2.46
<6505> 東洋電 東Ｓ 3.06 75.0 0.71
<3297> 東武住販 東Ｓ 3.04 40.0 0.80 ★
<3472> ホテルレジＲ 東Ｒ 2.89 2039.0 1.17 ★
<4825> ＷＮＩウェザ 東Ｐ 2.81 57.5 3.99
<3021> ＰＣＮＥＴ 東Ｓ 2.76 52.0 2.55
<4829> 日エンター 東Ｓ 2.70 3.0 0.91
<8966> 平和不リート 東Ｒ 2.70 3990.0 1.39
<7808> ＣＳランバー 東Ｓ 2.69 80.0 0.47
<2796> ファマライズ 東Ｓ 2.67 14.0 0.93
<5869> 早稲田学習研 東Ｓ 2.63 35.0 1.83
<2153> Ｅ・ＪＨＤ 東Ｐ 2.61 44.0 0.86
<8960> ユナイテッド 東Ｒ 2.60 4550.0 1.56
<6150> タケダ機械 東Ｓ 2.50 80.0 0.55 ★
<7370> Ｅｎｊｉｎ 東Ｇ 2.48 20.0 1.28
<8908> 毎コムネット 東Ｓ 2.43 22.0 1.21 ★
<505A> ギークリー 東Ｓ 2.42 30.0 3.95
<9651> 日本プロセス 東Ｓ 2.35 43.0 1.56
※単位は利回りは％、配当額は円、PBRは倍。
※★印は配当と同時に株主優待を実施している企業で、最低投資単位と短期保有で権利が得られない銘柄は除いた。
株探ニュース