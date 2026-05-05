公益社団法人日本プロゴルフ協会（以下ＰＧＡ）が主催する日本最古のプロトーナメント「第９３回日本プロゴルフ選手権センコーグループカップ」（報知新聞社後援）が、滋賀・日野町の蒲生ゴルフ倶楽部で５月２１日に開幕。プロゴルファーＮＯ１の称号をかけて４日間、熱い戦いが繰り広げられる。

賞金総額１億５０００万円、優勝賞金３０００万円。日本最古のプロトーナメントが、５月２１日にいよいよ開幕する。

今年の舞台となる「蒲生ゴルフ倶楽部」は、富沢誠造氏の設計で１９７７年に開場。過去に日本女子プロゴルフ選手権や三菱自動車トーナメントが開催された戦略性豊かな２７ホールを展開する関西を代表するトーナメントコースだ。

大会をサポートするセンコーグループホールディングスの福田泰久社長は「２０２１年に当倶楽部をグループに迎えた時から、多くの人に夢と感動を与えることができるビッグトーナメントを開催したいと思っていました。ぜひ会場に足を運んでいただき、男子プロの迫力・技術・ダイナミックな飛距離を肌で体感していただきたい」と、男子プロの技のぶつかり合いに期待を寄せている。

さらに、「今大会優勝選手とジュニアがプレーするイベントも、当コースで行われます。これをきっかけに世界で通用するプロゴルファーが巣立ってほしい」と、今後はＰＧＡと共にジュニア育成へも積極的に組んでいく予定だ。

今後３年間は同ＧＣでの開催が決定しており、大会史上初の三年連続同一会場となる。ＰＧＡ・明神正嗣会長は「センコーグループホールディングスの福田社長から『蒲生を日本のゴルフの聖地にしたい』との言葉に感激したことがきかっけ。複数年開催ならではの地域密着、地域貢献の実現にもメリットを感じました」と経緯を話すとともに、「ギャラリーを沸かせ、真のプロゴルファー日本一を勝ち取って欲しい」と、出場する選手にエールを送った。

今大会は、コースセッティングアドバイザーを努める桑原克典プロのエキサイティングなコース仕様にも注目したい。「昨今の男子ツアーと比較すると、距離の部分がウィークポイントと考えられがちですが、グリーンのコンパクション（硬さ）を出すことや、第２打地点のフェアウェー幅を絞ることで戦略を与え、難易度を上げることができると思っています。ポイントは砲台グリーンになっている７番パー４。セカンド地点が左足下がりになるので球が止まりにくい。大会最難関ホールとなるでしょう」と、コース攻略のみどころ語った。

タフなセッティングの中で行われる頂上決戦を制するのは誰か。今年初のメジャー大会から目が離せない。

大会の詳細は特別ウェブサイトｈｔｔｐｓ：／／ｐｇａ―ｓｅｎｋоｃｕｐ．ｊｐ／を参照。

〇…２２年大会の覇者である堀川未来夢（みくむ、３３）＝Ｗａｖｅ Ｅｎｅｒｇｙ＝もシビアなコースセッティングに警戒感を示した。４月に特番の撮影で同ＧＣを訪れた堀川は「グリーンは小さく傾斜が強い。速さが入るとピンポジションによっては難しさが増します」と、まずはグリーンの難易度の高さを上げた。また、メジャー特有のラフの深さにも言及。「若手はドライバーで飛ばしたいかもしれませんが、ラフに入ればグリーンで止めるのは難しくなる。とにかくフェアウェーから打てることがスコアメイクにつながります。だからティーショットのクラブ選択も三者三様になるはず。そのあたりも見てもらうとおもしろいのでは」と、選手目線で攻略法を見立てた。

〇…大会の模様はＢＳフジとゴルフネットワークで放映される。ＢＳフジでは５月２１日、２２日の午後３時３０分から同５時３０分、２３日と２４日は正午から午後３時まで、それぞれ生中継する。また、ゴルフネットワークでは２３日、２４日の午前７時３０分から同１０時３０分まで、スタートホールを生中継する予定だ。