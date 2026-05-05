飛距離が伸びるフィニッシュとは？やってはいけない３つのポイント

飛距離を出すにはどうすればいいのでしょうか？今回は、飛ばせるフィニッシュのとり方を森山コーチにレッスンしていただきました。

まとめ：フィニッシュがバロメーター

飛ばし屋はみんな最後はこの形

バランスのいい下半身（足）リキみのない上体（中央）クラブを振り戻す（ヘッド）

飛ばしのテクニックがうまく使えているかどうかの見極めポイントは、フィニッシュに現れます。

フィニッシュまで振り抜いたあと、クラブを胸の前まで振り戻し、バランスよくボールを見送れていれば合格です。

フィニッシュで右足に体重が残り、左足1本でバランスよく立てない人は、バックスイングで地面反力を使えず体重移動がスムーズにできていません。

フィニッシュまで振り切れず「インパクトで終わり」になっている人は、右手の力感が強くリリースができていない証拠。反対に振りすぎてフィニッシュ後にクラブを振り戻せない人は、フォローの力感が過多でリリース方向に問題があります。

このフィニッシュをバロメーターに3つのポイントをチェックして、飛ばしの技術を磨きましょう！

NG1：ブレーキが強すぎてフィニッシュがとれない

インパクトの力感が強すぎてリリースができないと、ブレーキが強すぎてフィニッシュがとれなくなる

NG2：アクセルが強すぎてクラブを振り戻せない

リリースできずフォローまでアクセルが抜けない状態だと、フィニッシュ後にクラブを振り戻せない

NG3：右に体重が残ってバランスよく立てない

バックスイングで地面反力が使えないと体重移動が妨げられ、逆体重の「右残り」の形になりやすい

いかがでしたか？ 最後の形を意識しましょう。

レッスン=森山錬

●もりやま・れん/1996年まれ。代々木高校ゴルフ部出身でジュニア時代から活躍。19年に「Futako Golf Club」を設立してレッスン活動をはじめ、SNSでの発信も行なっている。

構成=鈴木康介

写真=田中宏幸、田辺安啓

協力=取手国際ゴルフ倶楽部