リング誌PFPで1位返り咲き

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」の階級を超えた格付けランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」で1位に返り咲いた。4日（日本時間5日）、更新されたリストで2位から再浮上した。これを受け、日本のボクシングファンが歓喜に沸いた。

世紀の一戦から2日あまり、ゴールデンウィーク真っ只中の日本の未明にビッグニュースが飛び込んだ。

井上は2日、東京ドームで5万5000人が駆け付けた中谷潤人（M.T）との世紀の一戦で判定勝ち。同じくリング誌PFP6位・中谷との至高の技術戦は、海外メディアからも高く評価された。この結果を受け、リング誌はPFPを更新。1位だったオレクサンドル・ウシク（ウクライナ）を抜き、井上が2024年5月以来2年ぶりにPFPの頂点に名を連ねた。

井上は自身のXを更新。炎の絵文字3つで歓喜を表現した。ボクシングファンも次々に反応。「つ、ついに井上尚弥選手、PFP1位に」「やばいめっちゃ嬉しい！！」「うおおお！！！返り咲き！！！」「まあ、こうなりますわな」「ちょっと麻痺してるけど、日本人ボクサーがPFP1位ってメッチャ凄いことだから」「正真正銘の世界一のボクサー」など声があった。

PFPとは全17階級あるボクサーの実力を比較し、体重差がなかった場合の最強選手をランキング化したもの。海外メディアが各自で格付けしているが、リング誌のPFPが世界で最も価値がある指標とされている。2022年6月、井上はリング誌のPFPで日本人初の1位になる快挙を達成し、以来トップ3の常連だった。



（THE ANSWER編集部）