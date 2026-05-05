G2「第11回レディースオールスター」は香川県のボートレースまるがめを舞台に熱戦の幕が開く。初日12Rのドリーム戦には投票数1〜6位までの人気選手が参戦。ファンの思いを背負って激戦を繰り広げそうだが、1号艇の高憧四季が期待に応えるか。

ファン投票1位でドリーム戦の1号艇を獲得した高憧。前検の感触も中堅程度はあっただけに先に回れば逃げ切れる。スタートにしっかりと集中して感謝の圧逃劇を演じてみせる。

対抗は乗り心地に一定の手応えを得る井上。鋭い差しハンドルを入れて迫る。西橋は外を豪快にブン回って上位争いに加わる。遠藤は低調機とのコンビも手腕は確か。2番差しから道中勝負へ持ち込みたい。

＜1＞高憧四季 スタートは早く起こした分、早くて違和感はなかった。しっかりターンできる舟足になってくれたら。

＜2＞井上遥妃 回転もしっかり出ていたし、乗り心地は悪くなかった。班の比較は一緒くらいでした。スタートは風に対応ができていなかった。

＜3＞西橋奈未 握り込みはいいけど回り過ぎている。ターンができない感じ。でも、体感的には悪くないのでペラを煮詰めたい。

＜4＞遠藤エミ ターン回りがあまり良くなさそう。握り込みは気にならなかったし、スリット近辺は周りと変わらない感じ。

＜5＞浜田亜理沙 足合わせとかはしていないけど、めっちゃ悪そうな感じはしなかった。まずはターン回りを合わせて行きたい。

＜6＞実森美祐 新ペラでまだ叩き切れてはいないですけど、自分好みの回り足はきていた感じはしました。