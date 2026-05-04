なでしこGK山下杏也加が仰天イメチェン「カッコ良すぎ」「気合入ってる」「素敵」
マンチェスター・シティウィメンに所属する日本女子代表(なでしこジャパン)GK山下杏也加のイメチェンが話題となっている。
クラブは公式X(@ManCityWomen)でイメチェンした山下の写真を投稿。なんと、山下は髪をチームカラーであるスカイブルーに変えて登場している。今年1月には、坊主に近い短髪でブロンドカラーとなった姿がカメラに収められており、またもや新たなヘアスタイルで話題を提供した。
このポストに対し、ユーザーは「いい水色だ」「気合入ってる」「山下!?」「カッコ良すぎ」「素敵」などと反応している。
なお、この投稿の翌日にはリバプール戦が行われ、山下がフル出場したマンチェスター・Cウィメンは1-0の勝利を収めて首位をキープ。消化試合が3試合少ないアーセナルとの勝ち点差を11に広げており、マンチェスター・Cウィメンは最終節のウエスト・ハム戦に勝利すれば優勝が決定する。
クラブは公式X(@ManCityWomen)でイメチェンした山下の写真を投稿。なんと、山下は髪をチームカラーであるスカイブルーに変えて登場している。今年1月には、坊主に近い短髪でブロンドカラーとなった姿がカメラに収められており、またもや新たなヘアスタイルで話題を提供した。
なお、この投稿の翌日にはリバプール戦が行われ、山下がフル出場したマンチェスター・Cウィメンは1-0の勝利を収めて首位をキープ。消化試合が3試合少ないアーセナルとの勝ち点差を11に広げており、マンチェスター・Cウィメンは最終節のウエスト・ハム戦に勝利すれば優勝が決定する。
この投稿をInstagramで見る