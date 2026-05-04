ベッキー、バラエティー女王の座を狙う女性陣に対抗心「この女には負けたくない」
タレントのベッキーが、きょう4日午後11時より放送されるABEMAの新番組『MAD5（マッドファイブ）』の#1に初回ゲストとして出演する。
【写真】左端違和感ありすぎ（笑）「二代目ベッキーオーディション」参加者
初回放送では、「新たな才能を発掘！二代目ベッキーオーディション」を開催。オーディション本編では、候補者たちが強烈な自己PR合戦を展開。体を張って「足つぼの上で縄跳び」に挑戦する者や、大喜利対決を仕掛ける者、さらには「大量のワサビ寿司を可愛く完食する」という無謀な特技でアピールする者まで、度胸と根性をみせつける女性陣が次々と立ちはだかる。
そんなバラエティー女王の座を狙う候補者たちの姿に、見守っていたベッキーも「この女には負けたくない」と対抗心を燃やし、自ら過酷な勝負に挑むというまさかの展開に。
果たして、ベッキー本人の前で繰り広げられる過酷なオーディションを勝ち抜き、“二代目ベッキー”の称号を手にするのは誰なのか。
『MAD5』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいくバラエティー番組。
野性爆弾・くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクトで、2026年1月より放送された全5回の特別番組が反響を呼び、視聴者の声に応える形で全20回のレギュラー放送へとパワーアップして帰ってきた。くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリがレギュラー出演する。
【写真】左端違和感ありすぎ（笑）「二代目ベッキーオーディション」参加者
初回放送では、「新たな才能を発掘！二代目ベッキーオーディション」を開催。オーディション本編では、候補者たちが強烈な自己PR合戦を展開。体を張って「足つぼの上で縄跳び」に挑戦する者や、大喜利対決を仕掛ける者、さらには「大量のワサビ寿司を可愛く完食する」という無謀な特技でアピールする者まで、度胸と根性をみせつける女性陣が次々と立ちはだかる。
果たして、ベッキー本人の前で繰り広げられる過酷なオーディションを勝ち抜き、“二代目ベッキー”の称号を手にするのは誰なのか。
『MAD5』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいくバラエティー番組。
野性爆弾・くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクトで、2026年1月より放送された全5回の特別番組が反響を呼び、視聴者の声に応える形で全20回のレギュラー放送へとパワーアップして帰ってきた。くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリがレギュラー出演する。