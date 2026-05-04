『名探偵コナン』TVアニメ30周年で6月から異例の毎月コラボ プロデューサーが舞台あいさつでポロリ
神奈川・イオンシネマみなとみらいで5月3日、「第4回横浜国際映画祭」の一環として劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の舞台あいさつが行われ、ゲスト声優の畑芽育とコナンくんに加え、蓮井隆弘監督、吉田剛志プロデューサーが登壇。満席のファンを前にトークを展開する中で、TVアニメに関する新情報が明かされた。
【画像】5月2日、3日に横浜を熱狂させたコナンくんたち
吉田プロデューサーは、30周年を迎えたアニメシリーズについて「6月以降、通常は年に1回あるかないかのコラボを、毎月展開していく予定です」とポロリ。さらに「皆さんが楽しみにしている“あの回”も、Coming Soonです…！」と含みを持たせ、会場からは期待の歓声が上がった。
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、4月10日の公開から5月2日までの23日間で観客動員628万人、興行収入93.1億円を突破。ゴールデンウィーク中もその勢いを加速させている。
【画像】5月2日、3日に横浜を熱狂させたコナンくんたち
吉田プロデューサーは、30周年を迎えたアニメシリーズについて「6月以降、通常は年に1回あるかないかのコラボを、毎月展開していく予定です」とポロリ。さらに「皆さんが楽しみにしている“あの回”も、Coming Soonです…！」と含みを持たせ、会場からは期待の歓声が上がった。
『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、4月10日の公開から5月2日までの23日間で観客動員628万人、興行収入93.1億円を突破。ゴールデンウィーク中もその勢いを加速させている。
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