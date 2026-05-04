5月3日、天皇賞（春）（G1・芝3200m）が京都競馬場で行われ、1番人気のクロワデュノールが激闘の末、ハナ差で勝利した。同日、JRA公式YouTubeチャンネルで公開されたジョッキーカメラ映像が、僅差決着の“その後”を伝えている。

公開されたのは、勝利したクロワデュノールに騎乗していた北村友一騎手と、3着アドマイヤテラに騎乗していた武豊騎手、それぞれの視点。なかでも印象的なのが、ゴール直後のやり取りだ。

武豊騎手が「勝った？」と声をかけると、北村騎手は息を整える間もなく「いや…ちょっと外と離れていて分からなかったです」と返答。ハナ差という際どい決着だったことを、そのまま物語るひと幕となった。

映像を見た視聴者からは、「まさに激闘を思わせる一言。みなさんお疲れ様です」、「流石に離れ過ぎていてわからないよね」、「ゴールを過ぎてからもハァハァ言っている」、「武さんが勝った？ってフランクなの好き」などの声が投稿された。

わずかな差をめぐる勝負の裏側。ジョッキーカメラは、その一瞬にしかない空気を確かに映し出していた。