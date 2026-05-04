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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「【4分だけ】この4つの動きでお尻の形が変わって、脚もお腹もぐんぐん引き締まる！最強お尻モビリティトレーニング」という動画を公開しました。この動画では、約4分間のトレーニングを通じて、お尻、脚、お腹を効率的に引き締める方法を紹介しています。



トレーニングは、4つの主要な動きで構成されています。まず、仰向けの状態からお尻を持ち上げ、片足ずつ膝を90度に曲げて持ち上げる「ヒップリフト・マーチ」から始まります。のが氏によると、この動きは下半身の引き締めだけでなく、ヒップアップや姿勢改善にも効果が期待できると解説しています。



次に、仰向けで膝を開閉してから両足を真上に伸ばす「フロッグキック」を行います。このエクササイズは、普段意識しにくい内ももにアプローチします。



続いては、四つん這いの姿勢で対角線上の手と足をまっすぐ伸ばす「バードドッグ」です。ぐらつかないようにお腹に力を入れてバランスを保つことがポイントだと説明。お尻の引き締めと同時に、体幹の強化にもつながる動きです。



最後は、横向きに寝て足を上下、前後に動かす「サイドレッグレイズ」です。お尻周りに加え、脇腹の腹斜筋も鍛えることができると解説しています。



各エクササイズは短い休憩を挟みながら行うため、初心者でも最後まで取り組みやすい構成です。動画を参考に、日々のトレーニングにこれらの動きを取り入れて、引き締まったボディラインを目指してみてはいかがでしょうか。