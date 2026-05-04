47都道府県の地元民が“本気で誇りたいアスリートNo.1”は 大規模調査実施して『県民スポーツ栄誉賞』今夜発表へ
日本テレビはきょう4日、47都道府県の地元民が“本気で誇りたいアスリートNo.1”を選ぶ『県民スポーツ栄誉賞』（後7：00〜9：54）を放送する。
【写真】『県民スポーツ栄誉賞』アスリートたちも盛り上がるスタジオの様子
都道府県魅力度ランキングを作る調査のプロ、ブランド総合研究所の全面協力のもと、47都道府県・総勢4万7000人を対象に大規模調査を実施。「認知度」「好感度」「地域貢献度」「「自慢度」「ヒーロー度」の5つの指標でスポーツ関係者を評価し、その総合評価1位＝地元民が最も表彰したい「県民スポーツ栄誉賞」を決定する。
ミラノ・コルティナ五輪、WBC、そして6月開幕のサッカーワールドカップなど、スポーツイヤーの今年ならではの結果もリアルに詰めこんだ、スポーツに興味がない人でも楽しめる大型ランキングバラエティーとなる。
■MC： 所ジョージ
■進行： 藤井貴彦、後呂有紗アナウンサー
■スタジオゲスト：
糸井嘉男、小椋久美子、桐生祥秀、黒田朝日、野口啓代、井森美幸、川島明（麒麟）、ギャル曽根、小泉孝太郎、田中卓志（アンガールズ）、西川貴教、やす子
■解説： 田中章雄（ブランド総合研究所）
■インタビュー出演：
石川佳純、入江聖奈、内村航平、具志堅用高、志田千陽、高橋尚子、武豊、田中理恵、長友佑都、二所ノ関寛、羽生結弦、早田ひな、平野歩夢、森保一
【写真】『県民スポーツ栄誉賞』アスリートたちも盛り上がるスタジオの様子
都道府県魅力度ランキングを作る調査のプロ、ブランド総合研究所の全面協力のもと、47都道府県・総勢4万7000人を対象に大規模調査を実施。「認知度」「好感度」「地域貢献度」「「自慢度」「ヒーロー度」の5つの指標でスポーツ関係者を評価し、その総合評価1位＝地元民が最も表彰したい「県民スポーツ栄誉賞」を決定する。
■MC： 所ジョージ
■進行： 藤井貴彦、後呂有紗アナウンサー
■スタジオゲスト：
糸井嘉男、小椋久美子、桐生祥秀、黒田朝日、野口啓代、井森美幸、川島明（麒麟）、ギャル曽根、小泉孝太郎、田中卓志（アンガールズ）、西川貴教、やす子
■解説： 田中章雄（ブランド総合研究所）
■インタビュー出演：
石川佳純、入江聖奈、内村航平、具志堅用高、志田千陽、高橋尚子、武豊、田中理恵、長友佑都、二所ノ関寛、羽生結弦、早田ひな、平野歩夢、森保一