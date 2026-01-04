日本テレビ「Golden SixTONES」（後9・00）が3日に放送され、まさかの“珍客”にSixTONESメンバーらスタジオが騒然となる場面があった。

今回はミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子で、シングルと団体で銀メダルを獲得した坂本花織がゲストで登場。“珍客”が現れたのは動体視力を試すゲーム「回転フィギュアスケート球児」の最中、、高地優吾が坂本に質問を投げかけた瞬間だった。

高地が「僕、ちょっと気になるんですけど、空中で回るじゃないですか。着地の時って足元見えるんですか?」と尋ねていると、、突然「ホロッホ〜」という鳴き声がスタジオ内に響き渡った。

坂本の回答を待たずして、ほかのメンバーたちは「誰か鳩捕まえてー」とお願いした。スタジオに現れた“珍客”の正体は、まさかのハトだった。「何でハトがいんのよ?」と戸惑うメンバーに対し、進行役だった「シソンヌ」長谷川忍が「昨日の夜から入り込んでるらしい」と明かすと、坂本や観覧席からは「えぇぇー!?」と驚きの声があがった。

さらに、その後、ハトが1羽ではなく2羽も紛れ込んでいることが発覚し「ちょっと待って…」「え!?つがいなの?」とスタジオは騒然となった。