【殿堂入り】クックパッドで人気！漬け込みなしで早い＆簡単「こってり手羽元煮込み」

【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.119】1000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。

もも肉よりリーズナブルな手羽元でこってり煮込み！

鶏もも肉に比べてリーズナブルで旨味もたっぷりある、鶏手羽肉は家計の強い味方。今回はそんな鶏手羽肉を使った簡単なのに、深い味わいの煮込みレシピをご紹介します。2000人以上の方が作って「おいしい！」と感動した殿堂入りレシピです。

つくれぽ2000件超の人気レシピ「早い！簡単！こってり手羽元煮込み」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：肉の両面を軽く焼きつけてから煮る！



ポイント2：たれを鶏肉にかけながら煮詰める！



厚手の鍋に油を入れて、ニンニクの香りを出したら手羽元を投入し、両面を軽く焼きつけます。これが肉に香ばしさをプラスし、深い味わいにするためのワンステップなんです。

肉に焼き色がついた後は調味料を入れて煮込んでいきますが、たれを鶏肉にかけながら煮詰めると、短時間の調理でもしっかり味が入ります。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「びっくりするくらいウマい！焼いて煮るだけでこんなにおいしいなんて最高」「簡単にできました！味もおいしくてリピ確定です」といった声がたくさん届いています。

時間をかけて肉に下味をつけなくても、しっかりと味が染み込むから、忙しい日やお出かけ帰りの休日の夕ごはんに最適。

この一皿があれば、食べ盛りの家族も大満足！簡単にご飯が進むおかずを作りたいという日にぜひ試してみてください。

（TEXT：菱路子）

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