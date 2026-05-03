AKB48永野芹佳（25）が2日、会社を設立したことを自身のX（旧ツイッター）などで公表した。

東京・秋葉原のAKB48劇場で行われた生誕祭公演で、「私、永野芹佳は会社を設立いたしました」と明らかに。終演後のXでは、「自分自身で何かを形にして、より大きな価値を届けられる人になりたいと思うようになりました」と報告した。

会社はアパレル関係だという。「昔からファッションが大好きで、いつか自分の感性や想いを形にしたいという夢があったので、その想いを一歩ずつ現実にしていくために、25歳という節目のタイミングで会社を登記しました！」と説明した。

今後はアイドルと社長業の二刀流で活動していく。「これまで通りグループでの活動も大切にしながら、私にしかできないことを発信していきたいと思います！」。そう約束し、「応援して下さる皆さまにより大きな幸せやワクワクを届けられるようにこれからも挑戦を続けていきますので、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

永野は14年、チーム8大阪代表として加入し、その後チームAを兼任。23年にチーム8が活動を休止したことにともない、現在はチームAに専任している。

48グループ現役メンバーの会社設立は珍しい。過去にはAKB48内田眞由美さんが、東京・新宿に焼き肉店「焼肉 IWA」をオープンするなど、アイドル兼実業家として話題になった。