２日に東京ドームで開催されたボクシングの４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチで、王者・井上尚弥（３３）＝大橋＝に敗れた元世界３階級制覇王者の中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が左眼窩（がんか）底を骨折していたことが３日、分かった。関係者によれば、試合後の検査で脳に異常はなかったものの、その後に眼窩底の骨折が判明。ただ、ゴールデンウィーク中で専門医に受診できておらず、全治までの期間も不透明で、休み明けに改めて診察や検査を受け、手術するかなど治療方針を判断するという。

中谷は前夜、井上との歴史的一戦に臨み、１２回の濃密でハイレベルな攻防の末に判定０−３で敗戦。プロ３３戦目で初黒星となったが、超満員の５万５０００人を熱狂させた。ただ、１１回に井上の右アッパーを被弾した際に左目を負傷。眼窩底骨折の疑いがあり、試合後の会見で「（井上と戦って）驚きはなかったが、さすがチャンピオン。うまさがあって、ボクシングをつくっていくところは上手だった」などと５分間だけコメントした後、病院に向かっていた。

３日午前には自身のＸを更新し、「井上選手ありがとうございました！東京ドームのリングとても楽しかったです！怪我は少しありますが、しっかり治してまた戦います！」と、感謝とともに再起への意欲をつづっていた。