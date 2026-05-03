『フルハウス』元子役、衝撃の印税収入を告白
1987年から1995年にかけて放送された人気ファミリードラマ『フルハウス』で、3姉妹の真ん中っ子ステファニー・タナーを演じたジョディ・スウィーティンが、同作から最近受け取った驚きの印税収入の額を明かした。
【写真】すっかり成長！ 2016年に来日したジョディ・スウィーティン
8シーズンにわたり同作に出演し、2016年から2020年までNetflixで配信されたスピンオフ作品『フラーハウス』でもステファニーを演じたジョディ。最近受け取った印税収入は、わずか1ドルにも満たない額だったという。4月21日に配信されたポッドキャスト『McBride Rewind（原題）』で明かされた。
「先日、1セントの小切手を受け取りました。全部ストリーミングだから、再放映されていないんです。印税をもらえている人なんているのかな？ いないと思う」とコメント。「確かに20代の頃は、もっとたくさんもえらえていたけれど、それでも安定はしていなかった。どれくらい放送されるか分からなかったし。だから、『お、最高！ 良い感じ』と思うこともあれば、『OK、ちょっといいディナーに一度行けるかな』ということもあった」と振り返る。
そして、『フルハウス』の印税に「頼る」ことは出来ないため、皆が思うような「贅沢な暮らし」はしていないと断言。「愛車は中古の2023年式ヒュンダイ・ソナタだし、自宅も賃貸。クレジットカードは限度額ギリギリまで使っているし、ごく普通の暮らしをしている。『これはいいぞ』と思うこともあれば、『ちゃんとした仕事をしなくちゃ』と思うこともある」と語った。
『フルハウス』は、妻を事故で亡くしたダニー・タナーが、コメディアンの親友ジョーイと義弟ジェシーの力を借りながら、D.J.、ステファニー、赤ちゃんのミシェルという3人の娘たちを育てる笑いあり涙ありのファミリードラマ。ジョディのほか、ジョン・ステイモスやボブ・サゲットさん、デイブ・クーリエ、キャンディス・キャメロン、アシュレー・オルセンとメアリー=ケイト・オルセン、ロリ・ロックリンらが出演した。
ダニー役のボブさんが2022年に急逝した際には、キャストたちがそれぞれ追悼声明を公表。ロサンゼルスのマウントサイナイ墓地で行われた葬儀には、ジョンやオルセン姉妹、キャンディス、デイブ、ロリとともにジョディも参列した。さらに、歌手のジョン・メイヤーや司会者のジミー・キンメル、コメディアンのキャシー・グリフィンやデイヴ・シャペル、俳優のセス・グリーン、映画監督のジャド・アパトー、脚本家のノーマン・リア、NetflixのCEOテッド・サランドスら、錚々たる顔ぶれが駆け付けた。
【写真】すっかり成長！ 2016年に来日したジョディ・スウィーティン
8シーズンにわたり同作に出演し、2016年から2020年までNetflixで配信されたスピンオフ作品『フラーハウス』でもステファニーを演じたジョディ。最近受け取った印税収入は、わずか1ドルにも満たない額だったという。4月21日に配信されたポッドキャスト『McBride Rewind（原題）』で明かされた。
そして、『フルハウス』の印税に「頼る」ことは出来ないため、皆が思うような「贅沢な暮らし」はしていないと断言。「愛車は中古の2023年式ヒュンダイ・ソナタだし、自宅も賃貸。クレジットカードは限度額ギリギリまで使っているし、ごく普通の暮らしをしている。『これはいいぞ』と思うこともあれば、『ちゃんとした仕事をしなくちゃ』と思うこともある」と語った。
『フルハウス』は、妻を事故で亡くしたダニー・タナーが、コメディアンの親友ジョーイと義弟ジェシーの力を借りながら、D.J.、ステファニー、赤ちゃんのミシェルという3人の娘たちを育てる笑いあり涙ありのファミリードラマ。ジョディのほか、ジョン・ステイモスやボブ・サゲットさん、デイブ・クーリエ、キャンディス・キャメロン、アシュレー・オルセンとメアリー=ケイト・オルセン、ロリ・ロックリンらが出演した。
ダニー役のボブさんが2022年に急逝した際には、キャストたちがそれぞれ追悼声明を公表。ロサンゼルスのマウントサイナイ墓地で行われた葬儀には、ジョンやオルセン姉妹、キャンディス、デイブ、ロリとともにジョディも参列した。さらに、歌手のジョン・メイヤーや司会者のジミー・キンメル、コメディアンのキャシー・グリフィンやデイヴ・シャペル、俳優のセス・グリーン、映画監督のジャド・アパトー、脚本家のノーマン・リア、NetflixのCEOテッド・サランドスら、錚々たる顔ぶれが駆け付けた。