元フィギュアスケート・ペア日本代表の高橋成美さん（34）が、2日放送のTBSラジオ「サボリーノ presents ワタシのごほうび時間」（土曜後8・00）にゲスト出演し、体調の異変について明かした。

ミラノ・コルティナ冬季五輪では、“りくりゅう”金メダルなどの名解説で視聴者に感動を与えた。帰国後はバラエティーやトーク番組に引っ張りだこの日々を過ごしている。

そんな中、体に変化が起きたことを明かした。「疲れてないって自分で思ってるんですけど、最近夜に寝る前かな。急に“あ、胃がストップした”って自分で気づいて。そしたら、水を飲んでも入っていかないんですよね」。胃が飲食物を受け付けない状態になったという。「固形物を食べても、胃の上にふたがされているみたいで、入っていかないし。横になった後も“あ、胃が動いていない。どうしちゃったんだろう”みたいなのがあって」。その上で、「体から“もう限界だよ”っていうサインが来てるんだなっていうのを感じました」と打ち明けた。

不調からは、自己流で復活したという。「いすの座面っていうんですか？お尻が付くところに背中を付けて、ブリッジみたいな姿勢にして、手をバンザイにして、しばらくガーってやっていたら、治りました。本能的にそういうポーズした方がいいと思って」。すると、パーソナリティーのタレント藤本美貴は「そんなので治る？何療法なの？」と驚きを口にした。

さまざまな番組に出まくっていることで、高橋さんは今までとは違う疲れも感じているという。「無理にじゃないんですけど、やっぱりワイプとかで見るから、笑っているんですよ。本当に笑ってるのに、終わった後、凄く頭が痛くなるんですよ。あれは頬から来る頭の疲れなんですかね」。藤本に問いかけるように打ち明けた。

藤本も共感しつつ、「新しい筋肉を今、育ててますね」と指摘。「それって結構、鍛えられます？」と興味を示す高橋さんに、藤本は「鍛えられるけど、やっぱりマッサージとかに行ったりした方が絶対いいと思います」とアドバイスを送っていた。