「エンゼルス４−３メッツ」（２日、アナハイム）

エンゼルスが延長戦の末、執念のサヨナラ勝ちで連敗を７で止めた。負ければ８連敗で借金１０の危機だったが、崖っぷちで回避した。

エンゼルスは２点リードの七回に先発のデトマーズが突如崩れ、試合を振り出しに戻された。それでもリリーフ陣が踏ん張りメッツに勝ち越しを許さず迎えた九回、１死からモンカダが右翼線二塁打を放ってサヨナラの好機を作った。

ネトは三振に倒れ、２死二塁となったところでトラウトは申告敬遠で歩かされた。本拠地にブーイングがわき起こった中、シャヌエルが二ゴロに倒れて試合は延長戦に突入した。

十回を無失点に抑えるとその裏、ソレアが四球で歩くと、一、二塁からアデルが右前にはじき返し満塁と好機を広げた。２死後、ペラーザが左中間へ安打を放って勝負を決めた。

今季は開幕から順調な滑り出しを見せていたが、正捕手のオホッピーが故障で負傷者リスト入りした４月末から悪夢の連敗街道に突入した。１日のメッツ戦で敗れ７連敗となり、借金９でア・リーグ西地区の最下位に低迷していた。