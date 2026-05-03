TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が2日、総合司会を務めるTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。後輩の取材ディレクターの進行に対してダメ出しし、“公開説教”する場面があった。

番組冒頭、安住アナは「ゴールデンウィーク、当然お仕事という方もいらっしゃいますが、野方さんが中継に出ています。どこにいますか？」と話題を振った。カメラが切り替わると、番組取材ディレクターの野方千裕さんが、交通情報を集めて伝える「日本道路交通情報センター」の九段センター内部から、様子を伝えた。

続けてセンターの職員2人から話を聞く場面に。入職2年目と紹介された松倉芽生さんは、やや表情をこわばらせ、緊張した様子ながら、「今日はラジオを6本担当致しました。伝える状況…情報が多く、とてもやりがいがありました」と、ラジオの交通情報さながらの口調で、業務を紹介した。

さらに野方Dが「明日以降のゴールデンウィーク後半…」と質問を続けようとしたところで、スタジオから見ていた安住アナは「野方さん、野方さん！野方さん！」と声を張り上げカットイン。三谷氏も「野方さん！」と呼応した。野方Dが「はい？」と気づくと、安住アナは「緊張しているじゃない！お二方が！」と、あえてコワモテを装って“説教”。すぐに「もう少し…ふふふ」と優しくたしなめた。スタジオに笑いがおき、野方Dも「すいません」と思わず苦笑。取材を受けていた松倉さんもほほ笑んだ。

野方Dは松倉さんについて「本当にすてきな声で、ラジオを生で聞いているかのような声で、私もちょっと緊張していました」とフォロー。三谷氏は「いつもああいう声なんですか」、安住アナも「日常会話からそういう感じでお話になっているわけじゃないですもんね」と聞くと、松倉さんは「普段からこのように話しています」と笑顔で返し、安住アナは「ああ、そうなんだ」と爆笑。三谷氏が「お母さんと話す時もそんな感じですか？」とツッコむと、松倉さんは「母と話すときは、タメ口…」とぶっちゃけ、笑いを誘った。

安住アナは「交通情報のアナウンスは、きれいな声で、そして旅の情緒とかを感じる」とフォローし、三谷氏も「耳になじみやすいですよね」と称賛し、松倉さんは笑顔に。「ドライバーの方に正確に情報を伝えるように、明るい声で伝えるように心がけています」と語った。