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72歳で明かした“返上の理由”

昭和22（1947）年5月3日の日本国憲法施行時、人生の大きな方向転換を迎えた人々がいた。第14条第2項で「華族その他の貴族の制度は、これを認めない」と明示された華族の人々である。これにて明治以来80年の華族史は幕を閉じ、913家（803家ともされる）が爵位を失った。

が、この日に先立ち、終戦後いち早くその地位を返上した華族もあった。元男爵・元陸軍中佐の福原基彦氏である。宮内省（現在の宮内庁）から返上を認められたのは、返上願をしたためてから約1年後、昭和21（1946）年のこと。それから38年後の1984年、当時72歳の福原氏が明かした返上の理由と“中小企業社長としての生き方”とは――。

福原基彦さん（新潮社1984年撮影）

（以下「週刊新潮」1984年1月5日号掲載「爵位返上第一号となった福原基彦元男爵」を再編集しました。文中の肩書き、年齢等は掲載当時の42年前のものです）

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爵位は祖父の功績で貰ったもの

福原基彦氏は72歳。断熱工事会社の会長さんである。神奈川県にある自宅で、福原さんは「もう昔話ですが……」と語り始めた。

「そもそも、わが家の爵位の由来からいいますと、曽祖父が幕末の長州藩の京都留守居役を務めた人で、その次男・豊功（とよのり）が家督を継ぎ、維新後、上京して巡査になった。禁門の変（1864年）で責めを負って自刃した長州藩家老の福原越後（えちご）はウチの本家筋に当たり、藩祖・毛利元就の生母はわが家から出た人なんですが、そんな家格はそのころ関係なかったのですね。

で、巡査から軍人となり、西南の役（西南戦争、1877年）などで功を立て、陸軍少将として日清戦争で戦病死した。それを親友だった寺内正毅さん（陸軍元帥）や児玉源太郎さん（陸軍大将）が気の毒がって、長男の基蔵に男爵を運動してくれた。明治30（1897）年のことですよ。

爵位につくと、その当時の金で1万円の一時金を貰ったそうですが、今の1億円ではきかないこの金を、ボクの祖母、つまり豊功夫人が贅沢をしてやたらに浪費した。おまけに父の基蔵（陸軍大尉）が陸大受験に失敗。語学将校を狙って外語学校を受けたがこれもダメ。ついには革命前のロシアに私費留学して、財産をあらかた使ってしまった。

大正7（1918）年、ボクが襲爵した時は、まあほとんど金はなかった。やれ観桜会だ観菊会だというたびに威儀を正して参内するのが本当のところ有り難迷惑だったし、ボクにしてみれば、爵位なんて祖父の功績で貰ったものという気持ちが強かったんですよ」

空襲で自宅と財産は丸焼け

福原氏は学者か役人を夢見たが、華族の長男は皇室の藩屏（はんぺい）として軍籍に就くという“不文律”にしばられ、陸軍幼年学校から陸軍士官学校（陸士）への道を歩んだ。

昭和7（1932）年に陸士を出ると陸軍大学校を経て、昭和17（1942）年に陸軍省入り。兵器局課員として兵器の研究、調達、補給などを担当。終戦を迎えた時は名古屋の第十三方面軍と東海軍管区司令部で参謀を務めていた。

福原氏が爵位返上を心に決めたのは、終戦のすぐ翌日である。

「自決しようにも、武器は全部司令官に取り上げられてしまったし、後方兵站（へいたん）担当の参謀としての後始末もある。それに、戦争に負けて杉並の家、財産は丸焼け。しゃくなことに、昭和20（1945）年5月25日の東京大空襲は東京を縦断し、杉並の我が家の所で終わっていた。とにかく、これからどうなるのか分からない」

戦犯に問われたり、暮らしに困ってヤミ屋をやったりする可能性もある。そこで「警察の厄介にでもなったら、男爵ではみっともない」と考えた。

返上が許可されたのは1年後

「まあ多少頭に血ものぼっていたんでしょうが、ボクとしては、爵位はどうせ祖父の功で父が貰ったもの。重荷でしかなかったのだし、簡単にいえばこれからは一市井の徒として裸一貫になりたかった。で、誰にも相談せず、司令部の参謀室で深夜、陸軍の用紙に返上願を書き、宮内省に送ったのです。

のちにはどうせみんな爵位を失ったわけですが、その時は宮内省も驚いたんですかねえ。理由をいえといってきて、改めて事由を書いて出し、允許（いんきょ）、すなわち許可が下りたのは昭和21（1946）年5月でした。親族に挨拶状を出すと、オジが1人だけ、『よくやった』といってくれました。妻は何もいわなかったが、母はやはり残念そうでした」

この許可が下りる1カ月前、福原氏は戦犯に問われることもなく復員。軍隊時代に知り合った代議士が経営する製薬会社に総務部長として入社する。

が、やがて同社は倒産。上京して従兄の断熱工事会社を引き継ぐが、勢力争いに嫌気がさして独立。昭和31（1956）年に資本金100万円でいまの会社を興した。社員はわずか「11人ぐらい」（福原氏）だが、現在は資本金800万円、年商2億円余の企業に成長しているのである。

ボクが元男爵なんて誰も知らない

しかし、福原氏の戦後は必ずしも平坦な道ばかりではなかったようだ。むろん、元男爵の肩書きなどは全然通用しない。

「ボクもいいませんでした。一緒に会社を作った仲間も知らなかったし、いま住んでいるこの近所でもボクが元男爵なんてことは誰も知らないんですよ」

福原氏にとって、仕事上の危機は何度かあったという。

「1つは三菱造船が受注したソ連漁船の断熱工事を請け負った時。9杯のうち7杯までは順調に終わったのに、8杯目が終わろうとした時に、それまでの人と代わったソ連の監督官が突然難クセをつけてきた。納期に間に合わせないと、三菱造船が多額の違約金を払わねばならんというので、必死の突貫工事をやって大赤字を出しました。この時ばかりは『ソ連の野郎』と思いましたねえ」

元男爵・帝国陸軍中佐としては、敗戦以来の“屈辱”であったのだろう。ほかにも下請け中小企業ならではの補償トラブルや、信頼していた経理担当重役に使い込みをされたこともある。そうした危機を乗り越えさせたのは、福原氏生来の快活さだったようだ。

2つ残った“元華族の特典”

氏が自分の育てた会社をあえて子息に譲らなかったあたりにも、祖父以来の爵位をいち早く返上した精神はのぞいている。

「小さい会社で社長を息子なんかに譲ったら社員は喜んで働きません。ボクは、家族はもちろん一族は誰も会社には入れない主義で、社員全員に株を持たせてきた。昭和51（1976）年に社長を辞めた時も、代表権とともにほとんどの株を手放して、社員に分けてしまいました。おかげで家内などは、財産らしい財産が何も残らなかったとブーブーいっておりますがね」

そして、福原氏はいま、「元華族の特典は2つしか残ってないな」と大笑するのである。

「ひとつは桂離宮や修学院離宮の見学許可を取るのが簡単なこと。もう1つは昔の華族会館改め『霞会館』が霞が関ビルの地主であるために、最上階のレストランの高級料理がフルコース2500円で食べられること。これは大いに利用しています」

デイリー新潮編集部