「ハンバーグに添えるならどれ？」＜回答数38,168票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第518回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ハンバーグに添えるならどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ハンバーグに添えるならどれ？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
新ジャガチキンソテーパセリソース
【材料】（4人分）
新ジャガイモ(男爵) 3~4個
鶏もも肉 2枚
プチトマト 8個
サラダ油 適量
塩 適量
<パセリバター>
バター 20g
パセリ(みじん切り) 適量
ニンニク(すりおろし) 1片分
塩 適量
【作り方】
1、新ジャガイモは皮ごと水洗いし、ぬれたままラップで1個ずつ包む。電子レンジで5〜6分、竹串がスッと刺さるまで加熱し、粗熱が取れたらひとくち大に切る。鶏もも肉はひとくち大に切り、塩をもみ込む。＜パセリバター＞のバターは常温に置いて柔らかくし、他の材料を加えて練り混ぜる。(ヒント)電子レンジは600Wを使用しています。
2、フライパンにサラダ油を熱し、鶏もも肉の皮面を下にして並べる。焼き色がついたら返して火を通し、いったん取り出す。
3、(2)のフライパンに新ジャガイモを並べ入れ、全体に焼き色がついたらプチトマトを加えて塩を振り、鶏もも肉を戻し入れて炒め合わせる。火を止めて＜パセリバター＞を加え、余熱で溶かしながらからめて器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
新ジャガイモの保存方法
保存の効くジャガイモに比べ、新ジャガイモは水分が多く日持ちがしないので、長期保存にはむいていませんが、保存する場合は風通しのよい、日の当たらない暗い場所を選びましょう。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ハンバーグに添えるならどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ハンバーグに添えるならどれ？」
・「ハンバーグに添えるならどれ？」の結果は…
・1位 …新じゃが 54%
・2位 アスパラ 27%
・3位 スナップえんどう 11%
・4位 菜の花 5%
※小数点以下四捨五入
38,168票
・2位 アスパラ 27%
・3位 スナップえんどう 11%
・4位 菜の花 5%
※小数点以下四捨五入
38,168票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
新ジャガチキンソテーパセリソース
【材料】（4人分）
新ジャガイモ(男爵) 3~4個
鶏もも肉 2枚
プチトマト 8個
サラダ油 適量
塩 適量
<パセリバター>
バター 20g
パセリ(みじん切り) 適量
ニンニク(すりおろし) 1片分
塩 適量
【作り方】
1、新ジャガイモは皮ごと水洗いし、ぬれたままラップで1個ずつ包む。電子レンジで5〜6分、竹串がスッと刺さるまで加熱し、粗熱が取れたらひとくち大に切る。鶏もも肉はひとくち大に切り、塩をもみ込む。＜パセリバター＞のバターは常温に置いて柔らかくし、他の材料を加えて練り混ぜる。(ヒント)電子レンジは600Wを使用しています。
2、フライパンにサラダ油を熱し、鶏もも肉の皮面を下にして並べる。焼き色がついたら返して火を通し、いったん取り出す。
3、(2)のフライパンに新ジャガイモを並べ入れ、全体に焼き色がついたらプチトマトを加えて塩を振り、鶏もも肉を戻し入れて炒め合わせる。火を止めて＜パセリバター＞を加え、余熱で溶かしながらからめて器に盛る。
【このレシピのポイント・コツ】
新ジャガイモの保存方法
保存の効くジャガイモに比べ、新ジャガイモは水分が多く日持ちがしないので、長期保存にはむいていませんが、保存する場合は風通しのよい、日の当たらない暗い場所を選びましょう。
(E・レシピ編集部)