・「ハンバーグに添えるならどれ？」の結果は…

・1位 …新じゃが 54%

・2位 アスパラ 27%

・3位 スナップえんどう 11%

・4位 菜の花 5%



※小数点以下四捨五入



38,168票

今日の質問は「ハンバーグに添えるならどれ？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「ハンバーグに添えるならどれ？」