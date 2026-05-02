元AKB48でモデルの永尾まりや（32）が1日までに、自身のインスタグラムを更新。AMEMAオリジナル恋愛サバイバル番組「ラブパワーキングダム2」で共演したモデルの林ゆめ（30）との入浴ツーショットを投稿した。

「ゆめと初のペアグラビア 仲良しでできるの嬉しい」と明かし、永尾は赤、林は紫の水着姿で2人で体をピッタリと寄せ合うショットを公開。「FRIDAYサブスクリプションで先行公開10カット載ってます！ 少しずつオフショット載せていくねっ」と伝え、谷間があらわとなるデザインの水着姿で丸い浴槽に入っての撮影シーンを動画や写真でアップした。

永尾は横浜市出身。09年にAKB48第六回研究生（9期生）オーディションで合格。10年12月の「AKB48劇場5周年特別記念公演」で正規メンバー昇格が発表された。13年5月22日発売のシングル「さよならクロール」でシングル表題曲初の選抜入り。16年1月に卒業コンサートを行い、同年3月にAKB劇場で卒業公演。同年5月に活動終了。26年配信のABEME恋愛サバイバル番組『ラブパワーキングダム2』でともに参加したキックボクサー白鳥大珠（30）とカップルが成立後、真剣交際をSNSにて報告。特技は器械体操。身長159センチ。血液型O。