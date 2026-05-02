きょう5月2日（土）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！

☆「東大卒業式で熟成インタビューの旅！」

2023年3月24日、卒業式で賑わう東京大学正門で東大卒業生たちにインタビューを敢行した。3年後の今年2026年3月24日、再び彼らにインタビューを行う。7年かけて東大を卒業したという男性は、在学中にアイドルとして活動していたという異色の経歴の持ち主。さらに、Googleに就職が決まっており「3年後には起業」「イーロン・マスクやビル・ゲイツと並んで話をしたい」と壮大な夢を語っていた。果たして今年、その夢は叶っているのか。

ヴァイオリンの木材を研究していたという男性は、大学院でストラディヴァリウスの研究を続けると宣言。ところが3年後、彼はまったく予想外の道に進んでいることを明かす。

ほかにも、火星でドローンを飛ばす研究をしていた男性や、エンジニア系かエンタメ系か就職を迷っている女性なども登場。

☆「ダーツの旅」は岩手県岩手町

小学3年生の女の子は、好きな男の子に渡すチョコレートを手作り。しかし今は告白せず、「中学生になったら告る」と語る。その切ない理由とは……。美容院では、2021年の東京オリンピック聖火リレーで、同町出身の女子ホッケー日本代表・小沢みさき選手が店の前を通ったというエピソードを店主の女性が大興奮でトーク。そこには、岩手町が“ホッケーの町”として多くの五輪選手を輩出するに至った深い歴史が関係していた。

入手困難な“幻のアレ”を探し求める男性にも遭遇。一緒にお店をはしごしながら捜索するが、果たして見つかるのか？“グランプリ受賞”と看板に書かれた肉屋さんに入ってみると、日本では珍しい“牛肉の生ハム”を店員さんが熱烈アピール。「生ハムになるために生まれてきたのかな」と、上質な赤身肉が特徴の“いわて短角和牛”も絶賛する。そこでいわて短角和牛を育てている牛舎へお邪魔すると、店員さんが感極まって思わず涙する。さらに、最高においしい食べ方で調理されたいわて短角和牛ステーキにスタッフが舌鼓。

☆「愛をこめて花束を、の旅」

いいことがあった人に花束をプレゼントし、その花束を感謝したい人に渡してもらうことで笑顔を広める。今回は、家族で散歩中の、「RIZIN」に何度も出場しているプロ格闘家に遭遇。「最近あったうれしい事」を聞いてみると、「最近起きた悲しい事ならある」と苦笑い。数年前に発症した網膜剥離を乗り越え、娘が生まれ、いざ挑んだ大事な試合の顛末に「未だに凹んでます」と嘆く。そんな彼が花束を渡したいという、自分を支えてくれた人とは。

バレエのレッスンに行く途中だという女子高校生は、ケガのためこの日が久々のレッスンとのこと。そこで、治療中常に支え続けてくれた母親にサプライズで花束を渡すことに。感動の一部始終は必見。

【MC】

所ジョージ／佐藤栞里

【ゲスト】

アン ミカ、ココリコ、後藤真希