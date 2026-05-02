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脳科学者の茂木健一郎が「「人工知能」と「プロメテウス主義」」と題した動画を公開した。動画では、人工知能（AI）を人類にもたらされた「新しい火」と位置づけ、それに伴う文明の変革や人類が直面する課題について解説している。



茂木氏はまず、人工知能が人類にもたらされる新しい火であり、それによって文明を変えていくという考え方を「プロメテウス主義」と定義する。現在、シリコンバレーのAIスタートアップであるOpenAIやAnthropic、Google、Metaなどの技術者がこの主義を信じているという。



プロメテウス主義の持つ意味合いについて、茂木氏は複数の視点を提示する。一つは、人類が「自分たちの作った技術に劣等感を抱く」という点である。実際にAIは最近東京大学や京都大学の入試で首席合格相当の成績を収め、自然言語処理や記憶の分野では「人間がとても太刀打ちできないような状況になっている」と現状を分析した。



さらに、人間が本来「火」に対して抱く根源的な恐れに言及する。火は強大で敵わず、火傷や火事の危険性を伴う。これと同様に、人類は人工知能という強大な力に対して恐れや「コントロールできるのか」という不安を抱いていると指摘。しかし人類は過去に、火をコントロールすることで料理を生み出し、蒸気機関や原子力発電、ロケットを開発して活動範囲を宇宙にまで広げてきた歴史がある。



こうした背景を踏まえ、茂木氏は「人工知能という危険なものを手に入れてコントロールできた時、人類が行ける場所とはどこなんだろう」と疑問を投げかける。AIをコントロールした先で得られる新しい体験や活動範囲はまだ未知数であり、それを探求することが「AIアライメント」の研究分野であり、人工知能発展の一つの方向性であると結論づけた。