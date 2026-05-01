◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―３阪神（１日・甲子園）

阪神は近本、中野の１、２番の不在の大きさを感じる敗戦だった。６回、８回は好機で１、２番に回ってきて、あと１本が出なかった。目立たないが４回は１死から回ってきて１番・岡城が３球三振で、２番・福島が４球目を投ゴロ。近本、中野ならスタミナに不安がある田中将にプレッシャーをかけ、もう少し早く降板させていた可能性が高い。だが、代役の若い選手にとっては経験を積む大きなチャンスだ。失敗を糧に成長してほしい。

３点を追う６回１死満塁では、船迫に対して岡城の代打・前川が押し出し四球を選んだが、福島が二ゴロ併殺打。２点差の８回は１死二、三塁で前川、福島が連続三振に倒れた。左腕の高梨に対して来た球に対応するのがやっとで、２人とも狙い球を絞れていなかった。前川は３ボールからの４球目、福島は２ボールからの３球目のストレートを見逃した。ともに真っすぐでカウントを取りに来る確率が高く、勇気を持って振りにいってほしかった。ともにフルカウントからのスライダーに空振りした。最後は「ストレートが来れば、ごめんなさい」ぐらいに割り切って打席に立っても良かったが、発展途上の選手で責められない。

心配なのは先発の村上だ。２回先頭からの３連続四死球など、本来の制球力と程遠く、球の切れもなかった。抜群の安定感を誇ってきた投手なだけに、不調が続くようだとリーグ連覇に暗雲が漂う。（スポーツ報知評論家）