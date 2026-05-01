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YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、「【1人暮らし節約生活】初めての食材で大失敗！？仕事終わり３日間の晩ご飯」を公開した。動画では、しゅんが初めて挑む穴子料理での苦戦から、得意の定食屋風メニュー「麻婆ナス」を絶品に仕上げるまでの、リアルな3日間の自炊の様子を届けている。



1日目、人生で初めて穴子を調理し「煮穴子丼セット」を作成。「熱湯をかけて滑りと臭みを取る」下処理に挑戦したが、実食すると「いまいち」な仕上がりに。「明日は穴子料理でリベンジです！」と意気込む。2日目は「穴子の白焼き定食」。前日の反省を活かし、熱湯をかけた後に包丁の裏でしっかりと汚れを取り除く入念な下処理を実施。薬味を添えて実食すると「昨日より美味しくできました」と語る一方で、「やっぱり下処理不足でしたね。穴子料理、非常に難しかったです」と率直な感想を漏らした。



そして3日目には、「麻婆ナス定食」を調理。豚ミンチからしっかりと油を出し、特製の合わせ調味料でサッと炒め合わせる。「これは激うまでした」「やっぱり僕は定食屋ぽい料理が得意だな」と、満足げに3日間を締めくくった。



失敗を乗り越えながら毎日の自炊を楽しむ姿勢は、日々の献立のヒントになるのではないだろうか。



【レシピ】

［材料］

・ナス 1本

・玉ねぎ 適量

・豚ミンチ 適量

・塩コショウ 少々

・にんにく 適量

・生姜 適量

・サラダ油 適量

・創味シャンタン 適量

・醤油 適量

・みりん 適量

・味噌 適量

・コチュジャン 適量

・水 適量

・片栗粉 適量



［作り方］

1. ナスを縦長にカットし、玉ねぎはみじん切りにする。

2. フライパンにサラダ油をひき、ナス、玉ねぎ、豚ミンチを入れる。塩コショウ、にんにく、生姜を加えて炒める。豚ミンチからしっかりと油を出す。

3. 器に創味シャンタン、醤油、みりん、味噌、コチュジャン、水、片栗粉を入れ、よく混ぜて合わせ調味料を作る。

4. フライパンに合わせ調味料を流し入れ、全体にしっかりと味が絡んでとろみがつくまで混ぜ合わせて完成。