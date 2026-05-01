大阪府和泉市の集合住宅一室で住人の母娘の遺体が見つかった事件をめぐり、大阪府警は5月1日、娘の元交際相手の男（51）を殺人の疑いで逮捕しました。

4月8日、大阪府和泉市の集合住宅の一室で、村上和子さん（当時76）と、娘で社会福祉士の村上裕加さん（当時41）が血を流して倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。

2人は現場一室の住人で、死因は首を刃物で切られたことによる失血死でした。

死亡推定時刻は8日午前4時ごろで、遺体にはそれぞれ複数の刺し傷や切り傷があり、裕加さんの遺体の右頬には殴られた痕も確認されていました。

大阪府警は殺人事件と断定して捜査本部を設置。強い殺意を持つ者による犯行とみて捜査を続けていました。

■娘殺害の疑いで逮捕 母殺害もほのめかす

この事件をめぐり、府警は5月1日午後、堺市堺区在住の無職・杉平輝幸容疑者（51）を殺人の疑いで逮捕しました。

今回の逮捕容疑は、村上裕加さんを刃物で殺害したというものですが、逮捕前の任意の取り調べで、和子さんを殺害したこともほのめかしていたということです。

杉平容疑者は、村上裕加さんの元交際相手だということです。

取り調べに対し杉平容疑者は、「裕加さんを持ってきた包丁で首などを複数回刺して、殺したことに間違いありません」と、容疑を認めているということです。