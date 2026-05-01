代表カルテットの本音が炸裂！ NEC川崎の応援番組「ラブロケ」5月は佐藤淑乃、和田由紀子らによる“座談会”をアンコール放送

国内最高峰の女子バレーボールリーグ「SVリーグ」を戦い、神奈川県川崎市を本拠地とするNECレッドロケッツ川崎。その魅力を多角的に伝える公式応援番組「We love ROCKETS！」（ラブロケ）の5月放送分は、ファンから大きな反響を呼んだ「日本代表4選手による座談会」がアンコール放送される。

5月の放送では、2025年世界バレーの激闘を終えた直後に収録された、山田二千華、佐藤淑乃、中川つかさ、和田由紀子の4名による本音トークを届ける。2026年度の日本代表にも名を連ねる精鋭たちが、コートの内外について赤裸々に語り合う。

■ 5月6日・20日放送：第2回「オンコート編」

世界バレーの振り返りでは、エースの佐藤が「人間性を含めて、キャプテンを務めた石川真佑選手を尊敬している」と熱く語るほか、和田が「海外でプレーする日本人選手から学ぶことが多くあった」と自身の成長について言及。日の丸を背負って戦った彼女たちだからこそ語れる、トップレベルの緊迫感と学びが凝縮された内容となっている。

■ 5月13日・27日放送：第3回「オフコート編」

一転してリラックスしたムードで進む「オフコート編」では、選手の素顔が満載。それぞれが髪を染めた理由やオフの日の過ごし方など、プライベートな話題で盛り上がる。特に、その後も自身のSNSで腕前が話題となっていた佐藤の趣味「ラテアート」への熱い思いが明らかになるシーンは必見だ。

来季からイタリア・セリエAへの挑戦が決まっている佐藤と和田、そして引き続きチームの柱としてNEC川崎を牽引する山田と中川。それぞれの道を歩み始める直前の、この4人ならではの空気感を楽しめる貴重なアーカイブ放送は、赤ロケファンのみならず全てのバレーボールファン必見だ。

ラブロケはイッツコムチャンネル11で毎週水曜よる10時ほか放送中。神奈川県内の一部ケーブル局でも放送されている。また、J SPORTSオンデマンドや、NECレッドロケッツ川崎公式YouTubeチャンネルでも順次配信されるため、全国のファンが視聴可能だ。

■We love ROCKETS！ 5月放送情報

番組名： We love ROCKETS！（ラブロケ）

放送日時： 毎週水曜日 22:00～

5月放送スケジュール：

5月6日・20日：第2回「オンコート編」 5月13日・27日：第3回「オフコート編」放送局： イッツコムチャンネル11 ※神奈川県内の一部ケーブル局でも放送配信： NECレッドロケッツ川崎 公式YouTubeチャンネル／毎月第1水曜日前後にアップ。J SPORTSオンデマンドでも配信