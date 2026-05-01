老朽化などに伴いリニューアルが進められていたJR別府駅高架下の駅市場で1日、全てのエリアがグランドオープン。初日から多くの客でにぎわいました。

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リニューアルが完了したべっぷ駅市場前では1日、JR九州の古宮洋二社長らが出席して開業式典が行われました。

べっぷ駅市場は老朽化に伴いおととし10月からリニューアルに着手していました。去年秋にオープンした第1期のエリアに続き飲食店5店舗が並ぶ2期工事も完了しグランドオープン。これによりあわせて19の店が揃いました。

初日の1日からさっそく利用者が飲食店が立ち並ぶエリアを訪れていました。

（客）「料理もおいしいですし、すごく良いと思います」「この通りなんて今までは通ったことがないところなので、こんなに綺麗になってお店ができて人が通ってくれるっていうのはすごくありがたいなと思いますね」

（JR九州・古宮洋二社長）「別府を利用される方いま特にインバウンドの方もたくさんいらっしゃいますので、そういう方々がよりもうひとつ楽しめる場所ができたと思っております」

生まれ変わったべっぷ駅市場は新たな交流拠点としてにぎわいの創出が期待されます。