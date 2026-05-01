水谷隼、東京五輪“金”のボーナスの額明かす その行方についても説明「血が騒ぐ感じ、同じ水準なんです」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が、30日放送の『ナゼそこ？＋』（木曜 後8：58）に出演。東京五輪の金メダルのボーナスの額を明かし、その行方についても説明した。
【画像】気になる！桁違いの爆損した金額 水谷隼の過去スクショ
水谷はスタジオで「投資がすごい好きで、株とか為替をすごいやります」と紹介。「先月5000万円負けました。きょうも700万円負けてます」と明かした。
お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶは「どのテンションで挑んでんねん。この番組」と笑うと、水谷は「めっちゃショックでした」と話した。
ユースケ・サンタマリアは「すごいメンタルだな、ある意味。普通だったら、“終わった”みたいな、こうなっちゃう」と感心。水谷は「負けるということは、取り返せる可能性もあるんです。だからこそ、ポジティブに」と持論を語った。
久保田から「卓球でギリギリの接戦で、自分で決めて勝った時のアドレナリンと、投資のギリギリで勝った時、どっちがデカいですか」と質問を受けると、水谷は「これね、本当同じ水準にあるんですよ。血が騒ぐ感じ、同じ水準なんです」と答えた。
水谷は「東京オリンピックで金メダルを取って、ボーナスで8000万円もらいましたからね。溶かしましたけど、すぐに…」と振り返っていた。
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水谷はスタジオで「投資がすごい好きで、株とか為替をすごいやります」と紹介。「先月5000万円負けました。きょうも700万円負けてます」と明かした。
お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶは「どのテンションで挑んでんねん。この番組」と笑うと、水谷は「めっちゃショックでした」と話した。
久保田から「卓球でギリギリの接戦で、自分で決めて勝った時のアドレナリンと、投資のギリギリで勝った時、どっちがデカいですか」と質問を受けると、水谷は「これね、本当同じ水準にあるんですよ。血が騒ぐ感じ、同じ水準なんです」と答えた。
水谷は「東京オリンピックで金メダルを取って、ボーナスで8000万円もらいましたからね。溶かしましたけど、すぐに…」と振り返っていた。