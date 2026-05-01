河内長野市は、市が抱えるさまざまな課題に対し民間企業の知見や技術を生かすことを目的に、「河内長野市リバースピッチ」を開催する。



【趣旨・目的】

河内長野市では、地域資源の活用や観光・交流機会の創出、多文化共生、子ども・若者支援、庁内業務の高度化など、幅広い分野において新たな解決策が求められている。

本イベントは、市が民間企業に対して市の課題を直接提示する「リバースピッチ」と呼ばれる手法により、河内長野市をフィールドとした実証や事業連携の可能性を広く探り、新たな公民連携のきっかけを創出することを目的として開催される。

当日は、市の各担当課が、木材活用、遊休地の活用、生成AI、多文化共生、環境対策など、多彩な11のテーマについて課題を発表する予定となっている。また、課題発表後には交流の時間も設けられている。

【開催概要】

イベント名：河内長野市リバースピッチ

日時：2026年５月27日(水)15:30〜17:30（受付15:00〜）

会場：グラングリーン大阪 北館 JAMBASE 3F Blooming Camp

主催：河内長野市

共催：さくらインターネット株式会社

協力：OSAKAゼロカーボン・スマートシティ・ファウンデーション

【発表予定の課題一覧】

木材活用から生成AI、特定外来生物のアップサイクルまで、多彩な11のテーマが発表される。

１ おおさか河内材を活かした新たな商品アイデア募集 自然資本活用課 ２ 遊休地（2ha）の活用可能性を探るサウンディング まちデザイン課 ３ 職員の生成AI活用力向上に向けた取り組み 総務課 ４ 採用から定着までを見据えた人材確保戦略 人事課 ５ 河内長野で”長く過ごしたくなる”観光コンテンツ 産業観光課 ６ シンボルキャラクターの親しみを広げる企画・コンテンツづくり シティプロモーション課 ７ 外国人住民が地域に馴染める、多文化共生の仕組みづくり 文化・スポーツ活性課 ８ 特定外来生物（アライグマ）を資源に変えるアップサイクル 環境政策課 ９ 小中学生向けの体験型イベント・学習プログラム 社会教育第１課 10 駅周辺のにぎわい創出をめざす古民家活用事業プラン募集 まちづくり推進課 11 人も動物もウェルビーイングなまち

カワンチニャガノプロジェクト

公民連携課

【問い合わせ先】

河内長野市 成長戦略局 営業部 公民連携課

電話0721-53-1111（内線：327）

【チラシ】

チラシ_河内長野市リバースピッチ



【関連URL】

公民連携マッチングイベント 河内長野市リバースピッチ開催 - 河内長野市ホームページ

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