OSAKA KOUMIN NEWS
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今年も実施！大阪府×ダスキンで「OSAKAごみゼロプロジェクト×クリーンアップマイタウン」清掃活動
大阪府と包括連携協定を締結している株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、以下ダスキン）は、大阪府が推進している『OSAKAごみゼロプロジェクト…
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【豊中市】とよなかピッチ 2026開催〜地域の課題解決をめざす共創パートナーを募集 〜
豊中市は、地域課題をテーマに企業のアイデアや技術を持ち寄るイベント「とよなかピッチ2026」を開催する。市が課題を発信し、その解決に向けたア…
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大阪府×ダスキン×ローソン、江坂駅周辺で「530（ごみゼロ）」清掃活動実施
大阪府と包括連携協定を締結している株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、以下ダスキン）と株式会社ローソン（本社：東京都品川区、以下ローソン…
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【ダスキン×大阪府警×吹田産業フェア】吹田産業フェアにて『防犯セミナー』を開催
吹田産業フェア実行委員会は、令和８年５月24日（日）に、大阪府と包括連携協定(※)を締結している株式会社ダスキン(本社：大阪府吹田市、以下ダス…
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アジア最大級のライフサイエンスイベントBioJapan2026への参加企業を募集します
大阪府では、ライフサイエンス分野における府内中小・ベンチャー企業の国内外ビジネス展開支援の一環として、バイオビジネスにおけるアジア最大級のパ…
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「OSAKA指定管理者公募個別相談会2026」の開催について
開催概要大阪府では、指定管理者の公募を予定している「公の施設」への関心を高めることを目的として、各施設のPRを行う「OSAKA指定管理者公募個別相…
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【門真市】課題設定型の公民連携支援事業 民間事業者からの事業提案の募集開始
門真市は、令和８年５月７日（木）から、門真市公民連携デスク地域課題解決支援実施事業の企画提案の募集を開始した。これは、民間事業者より、市が…
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【河内長野市】リバースピッチを開催 〜官民の垣根を超えた「共創」で、まちの未来を切り拓く〜
河内長野市は、市が抱えるさまざまな課題に対し民間企業の知見や技術を生かすことを目的に、「河内長野市リバースピッチ」を開催する。【趣旨・目的】…
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関西大学体育会ラグビー部×大阪府×ダスキン 「OSAKAごみゼロプロジェクト×クリーンアップマイタウン」 関大ラグビーカーニバルで清掃活動を実施
株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、以下ダスキン）と関西大学体育会ラグビー部は、大阪府が推進している『OSAKAごみゼロプロジェクト』※と…
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関西大学体育会ラグビー部×大阪府×ダスキン 「OSAKAごみゼロプロジェクト×クリーンアップマイタウン」 関大ラグビーカーニバルで清掃活動を実施
株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、以下ダスキン）と関西大学体育会ラグビー部は、大阪府が推進している『OSAKAごみゼロプロジェクト』※と…
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池田泉州銀行×ダスキン×大阪府×吹田警察署×吹田市 「改正大阪府安全なまちづくり条例」周知キャンペーンと特殊詐欺防止啓発の一環としてマットを活用したPRを実施
大阪府は、特殊詐欺等の被害防止に向けた取組みとして、令和8年3月11日（水）、池田泉州銀行江坂支店、株式会社ダスキン、吹田警察署、吹田市と連携し…
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【大阪府×ダスキン】府立支援学校で「おそうじの出前授業」を実施
大阪府と包括連携協定を締結している株式会社ダスキン(本社：大阪府吹田市、以下 ダスキン)は、大阪府教育庁と連携し2026年2月13日、大阪…
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【岸和田市】パンダバンブーＮＦＴを無料配布します！
岸和田市やアドベンチャーワールドなど複数の会場で、２月１日から「パンダバンブーNFT」の無料配布が始まった。配布されたNFTを保有する利用者は、指…
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【大阪府×ダスキン】HACCPに沿った「食品衛生セミナー」を開催
大阪府は包括連携協定を締結している株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、以下ダスキン）と連携し、2026年1月20日・22日の2日間、食品関連事業者…
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【八尾市】公民連携にかかる提案を募集する制度（試行実施）を開始！
【八尾市】公民連携にかかる提案を募集する制度（試行実施）を開始！八尾市は令和７年12月24日、企業・大学等の皆様が持つ知見やノウハウ等を活か…
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大阪府×ダスキンで「OSAKAごみゼロプロジェクト×クリーンアップマイタウン」清掃活動の実施 in千里中央
大阪府と包括連携協定を締結している株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、以下ダスキン）は、大阪府が推進している『OSAKAごみゼロプロジェク…
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大阪府警がダスキンと連携し『未来を守る！住まいの防犯セミナー』を開催（大阪府警×ダスキン）
大阪府と包括連携協定(※)を締結している株式会社ダスキン(本社：大阪府吹田市、以下ダスキン)が、令和7年11月15日にイオンモール堺鉄砲町にて、住…
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吹田市がダスキン・吹田警察署と連携し『暮らしアップ⤴セミナー』を開催 （吹田市×ダスキン×吹田警察署）
吹田市消費生活センターは、令和7年8月28日に大阪府と包括連携協定(※)を締結している株式会社ダスキン(本社：大阪府吹田市、以下ダスキン)と吹田警…
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【富田林市】環境イベント「デコとん２０２５〜親子で体験エコアクション〜」を開催！
令和７年８月16日（土曜日）、エコール・ロゼ（大阪府富田林市向陽台３丁目１−１）において、環境イベント「デコとん２０２５〜親子で体験エコアクシ…
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【堺市×大塚製薬】熱中症対策に取り組んでいます！
全国的に猛暑日が続く中、堺市と大塚製薬株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：井上 眞、以下大塚製薬）が連携して、熱中症対策に取り組…