丸ノ内ホテルは、ビアプラン「BEER TRIP MARUNOUCHI 2026」を4月27日から10月31日まで提供する。

イタリア、スペイン、フランスの3か国をテーマに期間を3期に分け、それぞれの地域性を取り入れた料理を提供する。イタリア編ではトマトやハーブ、オリーブ油を軸にローストチキンや牛肉のタリアータなどを、スペイン編では魚介やスパイスを軸に前菜や串焼き、パエリアなどを、フランス編ではソースと火入れにこだわったチキンコンフィなどを用意する。ドリンクはオレンジモヒート、サングリア、ポムペッシェなどのカクテル、ビール、ワイン、ウイスキー、サワー、ノンアルコールカクテル、ソフトドリンクなど約60種類をフリーフローで提供し、追加料金でプレミアム生ビールやスパークリングワインなども楽しめる。

場所は8階フレンチレストラン「ポム・ダダン」。テラス席、店内ホール席ともに利用可能。提供時間は午後5時半から10時までの各2時間制。料金は1人8,500円、ドリンクアップグレードプランは9,500円で、料理アップグレードはプラス1,500円。税・サービス料込。