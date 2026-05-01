Photo: 服部隆宏

ROOMIE 2026年2月19日掲載の記事より転載

気温が上がって春らしい季節になってきました。

少しづつお出かけも増えそうな日々、今回はお出かけに良さそうなギアを紹介します。

1500円のワークマンサコッシュ

Photo: 服部隆宏

ワークマン「ベーシックアンカーＮサコッシュ」は、ちょっとしたお出かけや散策にぴったりのショルダーバッグです。

薄型なので、肩に下げても邪魔にならないのが◎。

カラーはブラック、グレー、カーキの3色展開で、1500円と手が届きやすい価格。

Photo: 服部隆宏

ポケットもあってなかなかの収納力。サブのバッグにも良さそうです。

急な雨にも心強い

Photo: 服部隆宏

生地は、撥水性のある、厚めのしっかりしたもの。

Photo: 服部隆宏

防水ではないものの、水が染みない仕様にしてあるのは大きな購入ポイントかなと思います。

Photo: 服部隆宏

ショルダーストラップがアンカーになっていて、側面一方向と互い違いに掛けられる2way仕様。

ストラップは細めであるものの、結構しっかりしたつくりなので、iPadなどのガジェット類を収めるのにもちょうど良さそうです。

独立するインナーバック付き

Photo: 服部隆宏

こちら、インナーバックは取り外して使うこともきます。

Photo: 服部隆宏

アンカーを外せば独立させることができるので、いろんな使い方ができそうです。

身軽に出かけたい日にちょうどいい

Photo: 服部隆宏

軽くて扱いやすく、価格も手頃なサコッシュ。

桜の季節の散策や、カフェ巡り、ちょっとした撮影散歩とも相性が良さそう。

あたたかくなったら、荷物を最小限にまとめて、身軽に春の街を歩くのも楽しみです。