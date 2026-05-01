Travis Japanのトラベルドキュメンタリーより、川島如恵留のメンバー愛あふれる特別映像解禁

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Travis Japanの素顔と絆が溢れるアメリカ旅に完全密着したトラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』が、5月1日よりDisney+（ディズニープラス）にて独占配信される。

このたび、WEB特別映像＜川島如恵留編＞が解禁された。

■「全力を尽くします！メンバーのために」（川島如恵留）

今回解禁された映像は、如恵留がひとりアメリカの南西部を旅しながら、10日間にも及ぶTravis Japanの夏休みプランを練る姿を捉えた特別映像。

「またひとつ大きな夢がかなった」そう語る如恵留は、実際に現地で車を走らせ、各地を回りながら、Travis Japanの“成長”そして、“絆を深める旅”をテーマに夏休みのプランを計画。それぞれのメンバーの性格や好みにも想いを巡らせながら、如恵留は6人をAとBの2Teamに分け、彼らにとっての原点の地アメリカ・ロサンゼルスへと向かう旅のプランを作り上げた。

如恵留が“考えに考えぬいた”というメンバーは、Team A（Chaka、Umi、Shizu）・Team B（Shime、Genta、Machu）という組み合わせ。

Team Aはキャンピングカーで乾いた風と土の匂いを感じる壮大な大自然を体感する旅。そして、Team Bは、アメリカの歴史と異文化が交差するディープな街を駆け抜ける旅のプランが完成した。

そして、旅に出かける当日、如恵留は“みんなで集まった時に、いちばんいい思い出を作りたい！”という想いをメンバーに打ち明け、自身はTeam A・Team Bが集合する街「セドナ」で待っていることを告げる。映像には、「全力を尽くします！ メンバーのために」と、グループへの愛情そして、メンバーへの熱い想いをにじませながら、7人でのディナーを準備している如恵留の姿も登場。最後には「これはきっと、みんなが楽しんでくれる、きっと何かを得る旅になる――」という如恵留の言葉で締めくくられている。

果たして、如恵留はこの夏休みにどんな思いを込めたのか。如恵留が練りに練ったこの旅のプランで、Travis Japanの7人がどんな事を体験し、どんなことを感じるのか。

グループ愛にあふれた7人の素顔と熱い想いが詰まった『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』。彼らの特別な夏休みが始まる。

■番組情報

Disney+『Travis Japan Summer Vacation!! ―7人のアメリカ旅―』

05/01（金）よりディズニープラスで独占配信

※全10話のうち、初回3話が一挙配信、以降毎週1話ずつ更新

(C) 2026 DISNEY ENTERPRISES, INC.

■関連リンク

Travis Japan OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/60

https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/

■【画像】アメリカ旅を楽しむTravis Japan

■【画像】番組キービジュアル